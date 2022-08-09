自由廣場》藉俄烏戰爭 紐西蘭示警台海危機

◎ 姚中原

紐西蘭與中國建交將在今年十二月，屆滿五十周年。然而，紐西蘭在人權、法治與安全議題上，一向與中國有極大的不同觀點，此外，中國對太平洋地區的影響力日增，卻也令紐西蘭引以為憂。

六月廿九日紐西蘭總理阿爾登在西班牙馬德里舉行的北約組織（NATO）峰會上發言時，除公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭，強調國際規則的重要性外；她也特別提到中國已變得「更獨斷，更想要挑戰國際規則和秩序」。七月一日阿爾登前往英國訪問與強生首相會晤，雙方討論烏克蘭局勢與兩國安全合作問題，會後發布聯合聲明，重申支持南海自由航行權並強調台灣海峽安全穩定的重要性。

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近來許多國際場合，阿爾登都談到「台海議題」，顯然有其重要戰略目的。研判阿爾登有意提醒世界民主國家在關注俄烏戰爭的同時，更應聚焦在當前中國威脅台灣的強烈軍事舉動上，因為台海危機已是全球重大安全問題，且有隨時爆發戰爭的可能。

紐西蘭是一個高度發展的民主政治國家，長期以來和中國有緊密的經貿關係。二○一四年十一月，紐西蘭和中國正式建立全面戰略夥伴關係。二○一七年三月，紐西蘭與中國簽署「一帶一路」合作協議，成為全球第一個支持該協議的西方已開發國家。二○二一年為止，中國已是紐西蘭的第一大貿易夥伴，中國約占紐西蘭出口總額的三十％。

即使貿易上依賴中國，但因中國在全球各地擴張軍力，使得紐西蘭必須提高警覺。二○一八年七月紐西蘭國防部公布的「戰略防衛政策聲明」特別指出，中國正破壞區域穩定且已威脅到紐西蘭的國防安全。近年來，紐西蘭積極與美國、澳大利亞等國家進行合作並舉行聯合軍演，共同防範中國在太平洋的軍事擴張。目前紐西蘭的海軍艦艇已可泊靠美國港口與基地，今年六月紐西蘭亦派軍艦參加由美軍印太司令部主導的環太平洋軍事演習。

紐西蘭之所以會對中國態度轉為強硬，據媒體報導，部份原因是中國在南太平洋的影響力愈來愈大，加上北京政府今年四月和索羅門群島秘密簽訂一項雙邊安全合作協議。

紐西蘭是一個重視人權、法治的國家，對俄羅斯入侵烏克蘭一事，採取強硬立場，不僅對俄國實施制裁，亦向歐洲提供防禦支援。過去很少觸及台灣議題的紐西蘭，在俄烏戰爭爆發後，開始重視台海局勢並對中國提高警戒，恐在示警全球民主國家要為台海危機做好防備。因為與俄國同屬於專制極權國家的中國，是有可能誤判情勢、破壞國際規則或藉機製造軍事衝突，貿然發動對台灣的侵略戰爭。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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