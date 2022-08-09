自由廣場》﹙鏗鏘集﹚拒絕自投羅網的權利

◎ 王景弘

不是期望美中開戰，也沒看扁中國義和團排外心態，但火牆內的中國人有沒有想過，怎麼李登輝訪美和裴洛西訪台，中國Q氣十足，不敢挑釁美國，「制裁」美國的項目不痛不癢，軍演飛彈只敢威脅台灣？

一九七九年，美國外交轉向，取消承認國民黨政權，國民黨人還逞狠，到卡特家門去抗議，並砸爛美國特使座車，但並沒有對他們要「解救」的「大陸同胞」打幾炮！

請繼續往下閱讀...

裴洛西在台灣談論文明社會的民主與人權，但「文明古國」卻野蠻的用飛彈威脅台灣，戰狼揚言要對台灣人民「再教育」。文明與野蠻交鋒，凸顯台灣自成一國，這是民主台灣的重大勝利。

中國駐美大使秦剛投書華郵，妄言「一千八百年來」，台灣都是中國不可分的一部份，那是始自公元二百二十年，西方還在羅馬帝國雄據歐洲西亞時代，「蒙古國」和「大清帝國」還沒統治「中國」之前，如此理論，應受義大利人、蒙古人、滿洲人歡迎。

但它的前外長李肇星回憶錄吹牛洩底，中國花大把錢求友邦接受「一個中國」原則；人家接受了就很感謝。這種交易證明「一中」是個羅網，台灣並不屬於中國，國民黨自己卻要往「一中」羅網鑽。

中國利誘他國承諾一個中國原則，虛構台灣屬於中國，不願當中國奴隸的台灣人，當然有權爭取承認台灣與中國主權不相隸屬。中國收買的空頭認知，對台灣還不是致命；台灣如自投羅網接受一中，才是政治自殺。

軍演虛張聲勢，中國目的要美國承諾「下不為例」，民主國家絕不能示弱，應強化防衛嚇阻，聲援台灣，以和平競爭打敗共黨專制體制，解除亂源。台灣堅持主權國家地位，日益獲國際社會支持，時間並不是在脆弱帝國的一邊。

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法