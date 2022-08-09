自由廣場》中國越蠢動 包圍網越收緊

◎ 林逸民

裴洛西訪台揭穿中國「國王的新衣」，讓習近平拉不下臉，演習射飛彈草草結束，對台灣股匯市毫無影響。為了打腫臉充胖子，中國又宣布要演習一個月，有如巨嬰一般不停哭鬧，這些幼稚的動作使國際譴責、瞧不起中國，讓中國國際形勢更加孤立。

裴洛西抵達日本繼續聲援台灣，表示美國絕不會讓中國孤立台灣；美國聯邦參議院外委會主席孟南德茲與共和黨首席議員芮胥發表聯合聲明，抨擊中國軍演破壞和平；日本不僅先前嚴詞抗議中國飛彈落入日本專屬經濟海域，首相岸田文雄更於六日藉由聯合國秘書長古特雷斯參加日本廣島的和平紀念儀式的機會，強烈譴責中國飛彈擾台。

請繼續往下閱讀...

七大工業國集團外長、東協外長會議也已分別發表共同聲明支持台灣；美國、日本、澳大利亞外長則於五日發表聯合聲明，敦促中國立即停止軍演；歐盟執委會副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾則強調，不接受以武力片面改變現狀。

就在中國大鬧台海飽受全球譴責的同時，印太地區各國，感受到中國不理性的威脅，只能更加團結，與美國緊密站在一起。菲律賓在前總統杜特蒂時代經常於中美之間擺盪，如今菲律賓感受到中國才是印太地區的威脅，穩穩站定美國一方。

菲律賓的態度改變，並非因政權輪替─杜特蒂女兒與小馬可仕搭檔，是現任副總統─而是因為中國的蠢動，讓菲律賓做出抉擇。小馬克仕明確表示：台海危機凸顯出美菲關係的重要性，亦即倚靠美國，視中國為敵人。美國也予以承諾，國務卿布林肯表達，與菲律賓盟約鐵甲般堅固，若菲國受中國攻擊，美國必將依共同防衛承諾出兵。

同時，日本也與美國宣示，雙方共同於索羅門群島密切合作，排除中國的影響力。美國國務助卿溫蒂雪曼，則走訪薩摩亞、東加，積極將中國逐出太平洋島國。而斯里蘭卡也與中國保持距離，原本中國海軍船隻要前往停靠，在印度反對下，斯里蘭卡要求中國延後。

中國越是掙扎蠢動，美國的大包圍網只會收得更緊，中國不敢違逆美國，只敢對台灣大呼小叫，更顯得惡人無膽，可悲又可惡。台灣人民堅忍面對無理取鬧的同時，也知道忍耐是有收穫的，當中國越是哭鬧，周遭國家越是厭惡中國，越與美國站在一起，也就是與台灣、日本、澳洲的共同陣線。盟友對我們的支持將更進一步提升，台灣人自己也應該更加團結一致，全民一同拒絕中國的無理恐嚇。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法