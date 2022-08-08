自由廣場》客運業者談新北市公車大撒幣

◎ 陳昶日

雙北市區公車十五元票價醞釀調漲，新北市政府主張優先穩定運量，不希望選前漲價嚇跑乘客，台北市長柯文哲回應：票價凍漲是政治思維，雙北市政府因此需要增加補貼，台北市有路邊停車費收入可以支應，補貼差額沒有問題，新北市政府會「比較吃力」。柯文哲口中「比較吃力」的侯友宜，不漲反跌祭出五元公車大撒幣。

以振興觀光為名，新北市卅條行經觀光旅遊景點公車路線，自一日起為期兩個月，優惠價每段票五元，敬老票只要兩元。此舉是典型選舉前政策買票，新北市政府長期來積欠各公車業者數以億元計補助款，業者今年拿到的補助款往往是前年度應付款項，給付時程不斷往後遞延，侯友宜市政府債多不愁，樂得略施「小」惠討好選民。

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卅條路線形式上雨露均霑不同景點，廿九行政區域與十五家公車業者平均分配，但景點吸引程度、行經區域與里程長短各有不同，難脫「先畫靶，再射箭」鑿斧痕跡，挑選標準為何莫衷一是。具體來說，部分路線屬於銜接捷運或火車站短程轉乘性質，獨獨有少數幾條屬長距離跨區路線，其中又以板橋金瓜石965路線與金山公館953路線為最，兩者皆採六段票收費，原價九十元優惠為三十元，扭曲市場長期供需秩序。

最讓人不解是通勤路線與觀光路線定位曖昧不明。以林口台北車站966路線為例，發車站鄰近竹林山觀音寺而納入，卻是不折不扣林口往返台北市中心通勤路線，亂槍打鳥式一體適用，受惠者絕大多數是上班日固定往返的通勤族，甚至是從競爭路線短期跳槽的，灌水後虛胖乘客成長數據，大筆補貼款浪費在節省通勤族車資，究竟吸引多少人真正為觀光而搭乘，政策正當性大打折扣。

在此同時，不少路線發車站或行駛路段難免跨越台北市境，形同新北市政府花納稅錢補貼台北市民車資，天龍國市民會不會因為節省幾枚銅板錢而出門搭車，真正帶動跨區內需消費，也是決定五元公車政策成敗的重要關鍵。

五元公車是侯友宜連任選戰起手式，不會是政策買票唯一特例！

（作者從事客運業）

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