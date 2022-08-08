自由廣場》談退伍女官兵服後備役

◎ 張玲玲

拜讀貴版「退伍女官兵參加教召，戰爭時可立即投入」投書，深有所感。筆者目前任職軍校任上校教官，預定九月三日軍人節屆退，為軍旅生涯畫下句點。不過依規定申請填寫是否志願服後備役時，半生從戎、自許一生軍人魂的我，毅然決然填寫「有意願」。然承辦人最後將申報退伍資料再給筆者校對確認時，卻仍顯示勾選「無意願」欄位，經筆者提醒而更正。足可想像多數女性官兵缺乏意願服後備役可能是常態。

其實女性官士兵的整體素質不亞於男性，尤具心思細膩、耐性等特質，甚至不少戰鬥兵科的女性官兵在體能上常有不服輸、自我要求，展現不讓鬚眉的自信與能力，若能投入後備部隊，實是一股強大力量。

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其次，在戰鬥支援兵科部分，不論是醫護、政戰、通信、情報、主計財務、人力管理等，經過長時間的部隊專長培訓與不同職務歷練，都是一群非常成熟的「女力」與「即戰力」，若是被忽略的話，相當可惜，甚至會被認為違反性平原則。

筆者建議，退伍的國軍女性官士兵應一律納入後備役，若是有育兒、生理等不可抗拒因素，遇必須參加教召者，可提出證明免當次教召。至於職務、單位安排，與後備役的男性官士兵相同，應不成問題。而後備部隊擔心「訓練能量尚無餘裕」部分，可以改變思維，逐步調整教召營舍設備，畢竟國內擴大招募女性軍士官已超過卅年、招募志願女性士兵也有十六年，已累積相當經驗。

（作者為國防大學教官，新北市民）

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