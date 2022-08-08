自由廣場》該是美國明確「一中政策」的時候了

◎ 陳世民

美、中對於「一中」和台海現狀的雞同鴨講，是近來台海局勢動盪的主因，也再次顯示維持彈性模糊空間的一中政策已維繫不了和平穩定。裴洛西訪台，美國和G-7聲明重申其一中政策未變，批評中國反應過度，且想藉由軍演製造新的現狀。中國則批評美國在掏空一中政策，想要改變北京自認為是國際共識之一中原則的台海現狀：即「台灣是中國的一部份」，説美國嚴重干涉中國內政，侵犯中國主權，因此北京須有明確的表態及動作。

一中政策不是一中原則，也不是中國大外宣的國際共識：二者均承認「世界只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」二點，差別在於對第三點「台灣是中國一部分」的立場。二○一六年承認第三點的共有五十一國，只占全球二十六點三％。其他國家則採一中政策，對第三點抱持模糊立場，美、英、澳説「認知」，日本説「理解並尊重」，加、義說「留意到」中國此一立場。這樣怎會是國際共識呢？但近來中國大外宣及部分媒體刻意混淆此二名詞，以合理化中國的軍演。這顯示中國是一個會使用武力來達成其對外目標的和平破壞者，不值得期待。

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「模糊的一中政策」已維繫不了台海和平穩定：台海和平穩定是美國「一中政策」的主要目標，形成於一九七○年代。但至今世界已全然改觀，中國取代蘇聯為美國最大對手，且已非無意願及能力來對台使用武力。七○年代台灣人民在威權統治下，少有人敢反對統一或當中國人；但台灣民主化後，現在只剩三成左右支持此想法。七○年代美國需要否認台北宣示的：「中華民國是代表全中國的唯一合法政府」，現在蔡總統已宣示兩岸互不隸屬。局勢鉅變，涵蓋台灣且對其地位抱模糊立場的一中政策早已過時，且難以再維繋台海和平穩定，一九九六年的台海危機已是例證，目前中國軍演再次證明。美國應該也多次重估此政策，但可能尚找不到更好的政策，只好一動不如一靜。

將台灣和「一中政策」脫勾：布林肯六日表示，軍演凸顯中國已放棄和平方式，改以脅迫和武力解決台海問題。然而一中政策的重要前提是：北京承諾願意和平解決台海問題，美中上海公報及建交公報均提到：「雙方都希望減少國際軍事衝突的危險」。目前中國的軍演威脅，已違反此一承諾，因此美國也沒有義務再遵守給中國的承諾。一中政策難以再維持台海和平穩定的主因，在於隱含美國仍可能會接受「台灣是中國一部分」的模糊性。但台灣民主化後，這已不是歷史、地理或文化的問題，台灣人民才有權做最後決定，美、中等國均無權利替台灣人民決定。

（作者為台灣大學政治學系副教授）

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