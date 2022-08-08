社論》台海危機中的重大轉機

中國以導彈、機艦「圍台軍演」，極盡恫嚇之能事，凸顯這個國家即使國力強大了，仍不脫流氓本質；也充分印證前聯電董事長曹興誠的嚴厲批判︰「中華人民共和國是一個仿冒成國家形式的黑社會組織」，「崇拜的是極權、欺騙、仇恨、暴力。」從中國小粉紅沉浸在「伴飛」、「擊落座機」、「擊沉航母」的狂熱情緒中，到中共暴力恐嚇未能得遂，「見笑轉生氣」，蠻橫進行圍台軍演；這一場鬧劇讓世人看穿中共政權的殘暴本質，更認清一旦無法抗衡它的擴張，將帶來人類最大的災難。因此，維護台海安全與和平，不但在確保台灣人民的生命財產，更能化解世界動盪的亂源。

中國此次軍演規模較一九九六年台海危機更甚，但國人反應普遍淡定，民眾生活如常，並沒有慌亂的現象；敏感的金融市場更有強勢表現，股市漲回演習前，台幣也微幅升值，外資也沒有大筆匯出的跡象。這種現象就像兩年來的疫情，台灣人由恐懼害怕，到逐漸學習與病毒共存，生活恢復常軌；同樣的，對於中共這種肆虐七十多年，不斷威脅要武統台灣的政治病毒，台灣人也一代接著一代在學習如何保護自己，避免被中共病毒所感染。換言之，面對隔壁住著一個大流氓的無法改變之事實，台灣民眾除了強化危機意識，也只能把這種威脅當成常數、而非變數，以智慧來應對一切不可測的風險。台灣社會需要戒慎恐懼，泰然處之，而不是驚慌失措，自亂陣腳。事實上，這次的危機也帶來了極大的轉機，這絕非阿Ｑ式的自我安慰。首先，這場危機可以帶來台灣內部的大團結，讓抗中保台成為最大共識；那些仍然對中共有所期待的政客，將會遭到民意唾棄；其次，一向被國際社會忽視、漠不關心的，曾無奈自嘲是「亞細亞孤兒」的台灣，將成為世人關愛珍視的資產。尤有甚者，西方世界將更認清中共的本質，認知當前世界已分為民主與極權的對抗，而民主台灣一旦被獨裁中國奪取，民主堤防將會因此崩塌，所以中共對台武嚇絕非「內政」或「區域」問題，而與民主與自由市場的存續息息相關。

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轉機之一︰台灣固然已從威權走上民主，但社會上依然存在一些受黨國教育洗腦與特定族群意識，而對大中國存在幻想的少數人。彼等固然只是少數，但畢竟仍會是台灣民主與本土化進程中的絆腳石。如今中國強大後，其所編織的「民族偉大復興」的「中國夢」，確實對這些人具有吸引力。但是，中國駐法大使盧沙野揚言統一之後要對台灣人「再教育」的粗暴言語，意味著中共的「統一」不僅是「領土的回歸」，而是整個民主自由體系的崩毀，台灣人將會遭受到「洗腦」、「勞改」、「關進集中營」的悲慘命運。包括那些具有大中國意識者，恐亦難以倖免。台灣一旦落入中共魔掌，或許會有少數人因為具有統戰樣板作用而享有榮華富貴，但代價是絕大多數台灣人變成了專制鐵拳下的奴隸。亦即，中共顯露的獨裁面目，將會讓親中派幻滅，轉而認同台灣的民主。轉機之二︰台灣歷經數百年外來政權的統治，不幸都是大國博弈下的棋子，任人擺佈，沒有獨立自主的地位。即便在冷戰時期成為西方陣營對抗共產集團的前鋒，但因本身是獨裁威權國家，並未得到西方國家的認同；加上美國因聯中制俄的需要，拉攏中國，且台灣也大力投資中國，西進成為一種致命吸引力，台灣的命運仍然處於風雨飄搖之中。而今天的台灣經過民主與經濟的淬鍊，既富足又擁有高度的民主自由，以及具全球關鍵的供應鏈與晶片，可說閃耀著人類文明與和平的光輝，形象與影響力不可同日而語。台灣終於由威權的壞小孩蛻變成民主的模範生；而中共的野蠻粗暴更襯托出台灣的文明進步。

更重要的是，不僅國際社會全面重視台灣，實際上台灣的命運已與全球民主國家緊緊相連。中國以軍演之名，企圖封鎖台灣之舉，已嚴重危及區域安全與台海這個全球供應鏈的重要航道。尤有甚者，台灣半導體一旦被迫停工，全球很多重要產業也將面臨缺料危機，可能有停產之虞。易言之，台海危機不但攸關台灣存亡，亦將衝擊全球經濟，造成地緣政治的動盪。台灣無論在民主體制、高科技產業，以及地緣政治的重要性，皆在烏克蘭之上。有人預測台海戰爭一旦爆發，恐將觸發第三次世界大戰的戰火，人類將一同陷於劫難之中。而中國的本質愈趨專制獨裁，再加上煽動民族主義的怒火，對自由世界的威脅愈加嚴重。台灣正是中共打著「民族復興」大旗對外侵略擴張的第一步，全球民主國家絕不能讓其得逞，以免造成骨牌效應。易言之，中共的圍台軍演，本欲孤立台灣，遏阻西方國家的馳援，卻因台灣制度、價值、產業與地緣政治的重要性，反造成台灣與西方世界密不可分，彼此的命運休戚與共。這是台海危機中的最大轉機。

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