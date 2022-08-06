自由廣場》北投女巫的文化誤植

◎ 黃丞毅

近日在北投地方團體鬧得沸沸騰騰的北投女巫魔法節，其中最引人爭議的，莫過於將西洋女巫的圖案大量植入於活動場地，甚至早些時間重新開張的地熱谷景點，亦有同樣的狀況出現。

說到北投與女巫的緣由，其最早可追溯日治初期人類學家伊能嘉矩的平埔族訪查紀錄得知，這也成為大家經常引用的論述。但真的就是如此嗎？近年來，北投社的後代族人，在相關的訪談紀錄以及地方文獻等刊物上，表示他們並不同意當初日本學者這樣的論點。況且，早期的臺灣其他地方，同樣也有名叫「北投」的地名，難道，我們寶島真的盛產女巫卻又不為大眾所知嗎？

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再退一步，撇除這樣的多方學術論點，身為主辦單位的北市府產發局與商業處，在企劃一檔大規模的觀光活動，如此粗糙地去脈絡化，將北投女巫與西方魔法世界混為一談，這樣的行銷推廣對於北市府而言，北投的文化底蘊是否僅剩「女巫」這兩個字可藉題發揮？相對於二十多年前，大力推動北投社區博物館的市府前輩們，如今無疑是在走倒退路，對長期推廣地方文史的社區團體以及相關的學術研究者，更是一種無情的傷害與打擊。

真誠建議市府同仁們，未來策畫相關地方活動，若要與在地歷史連結，請多諮詢、三思。

（作者為臺北藝術大學研究生）

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