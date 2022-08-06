自由廣場》台灣青年談中國軍演

比習近平穩不穩更關鍵的因素

◎ 林子堯

美國眾議院議長裴洛西訪台後，前腳剛走，中國隨即發動「維台」軍演，發射飛彈越過台北上空，形成自九六台海危機以來最緊繃的局勢。然而，讓筆者甚感困惑的一項觀察點是，一九九五、九六年的第三次台海危機，在學界解釋上，多半認定與江澤民當年權力尚不穩固有關。但現在習近平儼然已是大權在握，任滿二屆國家主席、軍委主席，為何還會出手造成第四次的台海危機？權力地位的穩固性是否能作為台海衝突的解釋項，值得探討。

自第三次台海危機以來，政治學界多半認為，中共政治領導的權力地位，與對台政策的強硬與否息息相關。江澤民在接班過程，始終都有鄧小平的陰影存在，在槍桿子出政權的中共體系下，起初軍方鷹派多半可在江執政初期佔據上風。這也是過去多數看法認為，江還無法緊握槍桿子，所以即便當年李登輝訪美其實已先取得中共默契，卻又忽然翻臉，多數認為是因江權力不穩而壓制不住軍方。

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但在這次台海危機，習近平權力穩固，也沒有當年江澤民背後尚有鄧小平的陰影，唯一最大威脅來自於習追求三連任，樹敵過多，反習派應該不少，但實力恐仍難以與習抗衡。既然如此，八月應該是中共高層關鍵的北戴河會議時期，是中共政治局決定高層動向的重要時刻，在這時候卻出現台海危機，若按過去學界解釋，難道這是象徵習近平的權力出現不穩？

但習都要三連任，中共二十大就要舉行，說習近平權力不穩難以服人，唯一可供說明的應該是，中共權力的本質，仍是寧左勿右、能衝突不求和平的姿態，區域威脅者的本質，才是理解中共行為的最好解釋。

因此，從此次台海危機，中共帶給國際社會，尤其是台灣各界最大的警訊是，不宜再以中共領導人的權力穩固程度，作為判斷中共的唯一依據；絕不示弱、敢於鬥爭的寧左勿右本質，恐怕才是中共的思想核心。

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士）

義和團式外交如何收場？

◎ 康駿銘

中國以軍事恫嚇及經貿打壓的野蠻方式，企圖阻止美國眾議院議長裴洛西訪台，然而裴洛西照樣飛抵松山機場，座駕沒有被擊落、解放軍也沒有登陸台灣，中國網民只能氣急敗壞地看著她順利完成了睽違二十五年的美國議長訪台之旅，台灣之行也因中國「野狼」而成了全球的重要新聞。

不過，中國並沒打算就此罷休，宣佈展開一連四天的軍事演習，甚至不惜違反《聯合國海洋法公約》的規定，把演習區域畫入台灣的領海，危害安全及妨礙航行自由，也把台海緊張局勢推至高點，G7成員國外長亦為此發布聯合聲明，強調以訪問行程為藉口在台海發動具侵略性的軍事行動毫無道理，聲明重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序。

可是，中國不但沒有停止這種野蠻行徑，甚至還毫不掩飾自己的野蠻與無知。中國駐法大使盧沙野就裴洛西訪台一事，接受法國BFM電視台訪問時竟然口出狂言，表示若「統一」台灣後，將要進行「再教育」，讓台灣人「變回」支持「統一」的「愛國分子」。不但讓主持人直接回嗆，還立刻引起世界各國的撻伐。一個代表國家的駐外大使能說出「再教育」一詞，完全說明中國是活在自己的價值觀之中，並無意識到中國對維吾爾人的所作所為根本就是納粹主義，觸犯歐洲人的大忌。

不僅如此，中國在G7發表聯合聲明後，還表明因為不滿日本夥同G7一同批評中國作為，臨時取消原定在東協會議期間與日方的會談，等同主動放棄在五枚東風飛彈落入了日本專屬經濟區後，與日本以外交談判方式解決問題的機會，把衝突螺旋越推越高。

甚且，中國外長王毅更在日本外相林芳正發言時與俄國外長一同離席，基本上也等於在烏俄戰爭持續之際表明了與俄國同站一方的立場。

中國接二連三在外交上的種種瘋狂行為，才是真正一再觸碰美、日以及歐洲等民主陣營的紅線，意味中國無法以現代文明方式處理危機，彷如回到百多年前的義和團年代。危機要以哪種方式收場，恐怕還要看中國人是否能自行從長久以來「備受薰陶」的極端民族主義中覺醒吧！

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

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