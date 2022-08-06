自由廣場》讚曹興誠反共基因豪氣干雲

◎ 張世賢

聯電榮譽董事長曹興誠，對中共及其台灣同路人在裴洛西來訪後的表現，十分惱火，宣布捐出新台幣三十億來推動全民國防教育，提振民心士氣，並從事研究出版反制中共對台認知作戰的專書和各類影音創作，揭露中共對台的統戰滲透等積極保衛台灣的緊要事項。豪氣干雲的曹董，給台灣注了一劑強心針！

曹董早年曾致力提倡「統一公投」，直到二○○八年總統大選前還刊登「兩岸和平共處法」的廣告，真心希望兩岸找出和平發展的方案，避免大動干戈。然而中共後來不斷倒行逆施，尤其撕毀和英國簽訂的《中英聯合聲明》，殘酷鎮壓香港人之後，曹董對中共完全死心，轉而贊成「兩國論」。這位本為外省第二代的企業大亨，反共的心路歷程就是足以啟迪民心的當代史詩。建議曹董現身說法，先出版一本說明這個轉折的書，必定洛陽紙貴。

請繼續往下閱讀...

台灣在二戰結束後，因戰勝的同盟國沒有妥善處理主權歸屬的問題，而淪為國際孤兒，近日連裴洛西來訪都要遭中共蠻橫粗暴的壓迫。看不下去的曹董義正詞嚴地表示，「任何人都可以自由來台灣訪問，不要害怕中共的文攻武嚇，台灣一些中共同路人和懼共舔共的懦夫，都應該好好自我檢討！」他更重批中共，「以為台灣人貪生怕死，不把台灣人看在眼裡」。珍愛台灣，為台灣人出了一口氣的曹董，我們都應該給他按個大大的讚！

（作者為故宮研究員退休，桃園市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法