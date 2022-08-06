自由廣場》曹董談統派 讓我想起一個人

◎ 張經偉

眼下台海局勢緊張，聯電榮譽董事長曹興誠日前表示：「…當然最糟的是贊成統一（以下簡稱統派），以為統一以後，可以實現充滿排外意識的所謂『偉大復興的中國夢』…中共的心態和本質，就是地痞流氓，中華人民共和國，是一個仿冒成國家形式的黑社會組織…」我深以為然！統派已然不是一種立場，而是一種卑劣且可怖的人格。

統派們讓我想起一個人：犯下「秋葉原隨機殺人事件」的加藤智大。「進入縣內升學率最高的學校…畢業後八年，在人生道路上不斷失敗」，犯案四天前，加藤在網路上如是留言。看來他曾夢想前途光明，後卻大為失意。被捕受審時，加藤唸唸有詞著「要怪社會」。根據精神科醫師片田珠美：這種理想幻滅時的「他咎心態」，促成加藤智大的隨機兇殺，是為對外在世界的復仇意識。

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十年前，中國還是改革開放路線時，「中國崛起論」、「二十一世紀是中國人的世紀」云云，廣傳於世。連Niall Ferguson這種重量級學者，其二○一一年出版的《文明：決定人類走向的六大殺手級Apps》都認為：中國將取代美國。豈料如今中國淪為文明世界公敵！對此，統派沒一個檢討中國自身，而盡外咎於美帝、倭寇、台獨份子…

加藤智大是自信鵬程萬里，折翼後怪罪社會；統派們中國夢碎、怒瞠著曾伴其作夢的世界轉身而去，豈無可能就此墮落成「加藤更大」？

加藤智大年輕體健，統派卻多老態龍鍾，是否就無力行兇？各位切記：沒有體力，卻可能頗有財力，有錢能使鬼推磨。即使統派難以摧毀台灣的國安，也很可能（甚至更可能）意圖破壞台灣的治安，且純然出於尋仇的幽暗意識。吾人當嚴加提防，萬不可再鄉愿地認為：大家只是立場不同。

（作者為岡山空軍眷村子弟，清大歷史碩士）

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