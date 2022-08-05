社論》裴洛西將台灣推升國際新高度

裴洛西訪台，將台灣推升至國際新高度，並如照妖鏡使北京流氓嘴臉一覽無遺。（總統府提供）

美國聯邦眾議院議長裴洛西造訪台灣，從行前、抵台到離開，為全球高度矚目。裴洛西肯定台灣的民主治理成就，訪台十九個小時，台美關係更為緊密與增溫。惱羞成怒的北京，祭出對台經濟、軍事等諸多報復動作。中國不再掩飾其戰狼野心，表面雖針對台灣，其實是向整個民主陣線發出狂妄訊號。裴洛西的台灣行，不但將我們推升至國際新高度，也是在昭告世人，必須團結應對中共威脅。綏靖主義只會讓侵略者更為好戰。現在遭受脅迫是台灣，再來就會是其他的民主國家。

原本計畫四月來訪的裴洛西，因染疫而暫緩。然而，裴洛西從未放棄。五月初烏克蘭戰火方殷時突訪首都基輔，傳達美國力挺烏克蘭人對抗俄羅斯侵略的決心，一直到八月初完成訪台。中、俄獨裁政權合流，受最大威脅的兩民主國家，為其念茲在茲。這趟亞洲行，從公開版的新加坡、馬來西亞、韓國及日本，後來揭曉最重要就是「隱藏版的台灣」。美國強調自由開放印太地區，地圖上將五國連線來看，台灣位處樞紐，對中國形成包圍之勢，凸顯戰略地位。即使北京狂吠不止，裴洛西以美國總統第二順位繼任者，親歷此行。離台聲明強調，儘管中國阻止台灣派其領導人參與全球論壇，但「他們無法阻止世界領袖或任何人造訪台灣」。

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裴洛西的細心鋪陳，還包括在台的公開行程。例如前往立法院與朝野黨團一起晤談，彰顯台灣社會的多元與民主。在總統府與蔡英文總統見面並一同召開記者會，也是對外傳達，台灣是主權獨立國家，她與蔡英文都是重要的女性政治人物。另外，裴洛西超越過去訪台的外國政要，安排造訪人權園區，並與人權人士同行。該園區早年曾關押台灣的政治犯。我們已超越威權年代並步入民主，受邀的人權人士，現今要奮戰的對象，則是中共獨裁政權。裴洛西另闢的人權之行，對比台灣與中國在人權表現上的雲泥之別。不用太多談話與評價，外界一目了然。

部分統派媒體與人士污衊裴洛西是「竄訪」，與中共語調一致。事實上，民主國家間相互交流訪問，是生活日常。倒是中共軍機軍艦不請自來，整天繞來繞去的，造成周邊國家困擾，那才叫「竄訪」。早已預知中共的瘋言瘋語，裴洛西縝密因應。過去幾天，透過眾議院議長官網發布聲明、推特發文、投書美媒、在台談話等，密集且精準傳達，訪台就是為「印證美國對於民主的承諾」。台美外交成功出擊，蔡政府展現了「戰略定力」，未高調以對，國際社會則正面評價裴洛西與我們的表現，包括美國國內與台灣內部，也出現難得的跨黨派支持氛圍。附和中國者，僅北韓、敘利亞及俄羅斯等少數國家。灰頭土臉的北京，憑藉最原始暴力手段，擴大軍演逼台，禁止特定貿易項目，制裁所謂台獨關聯機構與逮捕台獨份子，種種打鬧行徑，製造寒蟬效應，無非是破壞分化台灣人民與政府的關係。

因應中國尋釁鬧事，美國拜登政府先前進行預防外交。外媒揭露，美國國務卿布林肯七月上旬已向中國外長王毅提及裴洛西可能訪台。中共明明心知肚明，但見笑轉生氣，又自忖難直接抗衡美國，所以選在裴洛西離台，秋後算帳對台宣洩不滿，並藉機對區域軍事擴張。例如對台包圍式軍演，也是為準備一旦動武，配合實施反介入作戰任務，阻斷他國援台。演習區域侵犯我領海、軍機越過海峽中線，則是加強灰色地帶衝突，大幅壓縮我方的應變縱深。另方面，軍演區域還擴及沖繩與那國島，頗有劍指日本之意。昨更有五枚彈道飛彈落於日本專屬經濟海域，日本政府已透過外交管道表達強烈抗議。

裴洛西訪台，將台灣推升至國際新高度，並如照妖鏡使北京流氓嘴臉一覽無遺。而接下來，如何回應中共的挑釁，國際同樣關注。美日台之間，先前已為裴洛西之行在海空防禦上協力合作，「台灣有事」，等同區域有事，中共軍演正測試台灣等民主國家的反制能力。北京這段期間還大量發動認知戰攻擊，假訊息不斷。像網傳取消航班到戰車集結，都在擾亂台灣民心。超商及台鐵的螢幕看板出現反裴洛西簡體文字，以及總統府、國防部的官網遭駭，顯示資訊戰同步登場。裴洛西稱許台灣為「堅韌之島」，面對中共威嚇迅速提高，我們如何進一步更精進、更壯大自我防衛能量，全民團結並冷靜以對，繼續考驗我們堅韌之力。

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