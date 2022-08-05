自由廣場》李肇星的悲壯感？

◎ 施雅軒

因不滿八月二至三日美國眾議院議長裴洛西訪問臺灣，中國公告解放軍於四日至七日在台灣周遭海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並進行實彈射擊。而果不其然台灣國防部也在四日下午宣布在台灣東北部、西南部周邊海域，監測到多枚「東風」系列彈道飛彈。一連串的武嚇大戲正式拉開序幕。但是回頭細想，這場軍事抗議中國政府到底圖的是什麼？

在台灣頗具知名度，說過「中國太大，有的地方交通不便，所以不便直選」，遭中國網民諷刺不懂常識的中國前外交部長李肇星，出版一本《說不盡的外交》回憶錄，裡面道出一九九三年他擔任中國聯合國代表時「悲壯感」的心情，他說：「我們在台灣問題上投入了不少外交資源。任何一個國家，無論大小，只要說堅持一個中國原則，承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，你就得感謝人家。」搞了半天，原來李肇星在國際上大小聲都是台灣逼的！台灣身為一個主權獨立的國家，不願意淪為「地方割據政權」，那還真對不住這些中國官員。

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台灣今日為了東亞局勢的穩定，明明中國軍演示警區域已經侵犯我國十二海浬的領海主權，還是選擇排空所有常態活動，默默承受解放軍的軍事壓迫。但是回到中國政府本身，這場抗議鬧完了，再下一場呢？不面對什麼是「中華民國」，不面對台灣從未接受「中華人民共和國」的統治，恐怕「悲壯感」只能一直無間道下去了！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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