自由廣場》台灣人淡定的三個原因

◎ 蘇拾瑩

這次中共軍演對台灣恫嚇，台灣人顯得很淡定。和一九九六年台海危機時比起來很不一樣。

一九九六年台灣第一次舉辦總統大選，中共發射飛彈恫嚇，很多人搶著搭飛機出國避難。但是這一次，台灣人沒搶著出國，也不顯得害怕，股市匯市房市也運作如常。分析原因，有三點。

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一、因為中共解放軍喊「狼來了」喊太多次了！像去年說如果美軍出現在台灣，那就是踩到中共的底線，解放軍就要行動了。後來沒多久蔡英文總統在接受CNN訪問時，證實有美軍在台灣協助軍事訓練。結果解放軍鼻子摸摸，沒動。狼來了喊久了就不靈，沒人理。

二、台灣人對自己的軍事實力，信心提高很多。以前台灣人不太關心軍事消息，國防部也把軍情當成是機密，很少公開。但近幾年不一樣了。像國防部官網做得就不錯，各個新聞、政論節目也常常請專家討論，把台灣人的軍事知識水平都拉高了。於是大家知道，台灣防空飛彈的密度高居世界第二，僅次於以色列。甚至知道雲峰飛彈可以打到北京。年輕人尤其厲害，像那天裴洛西的專機要來，大家都湧進flight tracker網站去追蹤班機行蹤。俄烏戰爭開打後，我還看到台灣年輕人鎖定俄羅斯和烏克蘭軍隊，甚至坦克車的位置，研判兩軍的後勤補給如何等等。還有大學生根據各種公開情資，加上衛星定位，在地圖上把中國各軍事基地的位置都標出來了。

三、台灣對盟友的信任。尤其是美國和日本。日本前首相安倍就已經說了，台灣有事就是日本有事，就是全世界有事。美國的總統、國務卿、來訪的國防部官員等都一再強調，只要中共輕舉妄動，他們一定會護衛台灣。

台灣資訊發達、透明，美國航空母艦開到哪，台灣人民都可以驗證。裴洛西來台，我們就看到美國航母雷根號和它的戰鬥群都開過來了。所以看到中共講那些恐嚇的話，一下就能分辨虛實，甚至一笑置之。例如胡錫進在那裡揚言共機要跟裴洛西專機「伴飛」，一聽就知道不可能，還沒靠近就被打下來了！

也因為台灣人的軍事知識提升，知道解放軍目前還沒有攻台實力，所以他要叫就讓他叫叫，不用理會，也不必在意。這些，就是台灣人淡定的原因了！

（作者為資深媒體人，澳洲台僑）

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