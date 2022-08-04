自由廣場》一個監察院 三部組織法

◎ 童文龍

監察院於一九九三年二月一日改制，改制前原為民意機關，監察委員係由各省、市議會議員間接選舉產生；一九九三年修憲後，監察委員改由總統提名，經立法院同意任命之，監察委員不再具有民意基礎。

現行監察院計有三部相關組織法，分別是「監察院組織法」、「監察院各委員會組織法」，以及「監察院國家人權委員會組織法」。雖然監察院不適用「中央行政機關組織基準法」相關規定，但是依照立法院法制局研究報告指出，監察院現行各委員會為監察院內部單位，而「監察院國家人權委員會」則為監察院特殊的內部單位，相對於一個機關僅有一部組織法，監察院卻將三部組織法綁在同一個機關，在機關組織法制上可以說是相當罕見。

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原來為因應民意機關制定的「監察院各委員會組織法」，在監察院一九九三年改制後並未立即廢止，並將該組織法業務及人員編制等相關條文納入「監察院組織法」，仍然維持原組織法之形式，各委員會僅是監察院這個機關的內部單位，但卻有組織法，與現行中央行政機關組織法規訂定慣例顯不相符。另外，監察院三個組織法編制人員，除常設委員會有明文規定，可以由院長互相調用，其餘調用適法與否，仍有斟酌之處。而且監察院組織法仍保有民意機關專責會議記錄的速記員編制，遺留民意機關之痕跡，應配合修正。

監察院國家人權委員會自二○二○年八月一日正式揭牌成立，迄今已順利運作近二年，雖受疫情嚴重影響，惟仍不遺餘力推動相關業務，該委員會目前已有自己的組織法及人員編制，也有總統府依印信條例頒發的關防及主任委員職章，可以用主任委員之名義對外行文，惟獨缺少獨立的預算編列，以及人事、主計、政風人員之編制，另監察院國家人權委員會之組織係以法律制定，其內部單位之分工職掌應以處務規程定之。

筆者建議廢止「監察院各委員會組織法」，將其相關條文納入「監察院組織法」；修正「監察院國家人權委員會組織法」，將人事、政風、主計等人員納入組織法編制，使其預算獨立編列。另為節約人力，其相關業務可由監察院相關人員兼辦，務使國家人權委員會不再依附於監察院，成為名實相符的獨立機關。

（作者為公務員，新北市民）

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