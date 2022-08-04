自由廣場》從余正煌現身看國民黨打到誰

◎ 陳秉訓

在國民黨籍市議員護持下，余正煌終於現身，並指控林智堅前市長抄襲。但余正煌卻未揭露關鍵的原始選舉資訊文件；反而是當初協助余正煌完成論文的陳明通教授，發言澄清原始選舉資訊文件是他從林智堅處取得並修飾後而交給余正煌。

國民黨拿出最後的王牌，卻可能傷害到余正煌，因為他論文的創作過程才是疑點重重。如果研究數據資料來源類似，相關描述或錯誤的類似性應可期待。例如關於學歷對選民投票影響的解釋，相關陳述所涉及候選人的學歷資訊都是基本資料，不同表述的空間有限；另選民偏好高學歷候選人應屬常識，不然國民黨為何有那麼多「博士」政治人物。故儘管余正煌論文完成口試在前，也不代表原創。

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至今，台大已經將學術倫理問題政治化，以致於喪失公信力。例如台大對相關議題的回應，顯然是為打擊林智堅而發言，卻不回應國民黨所操作的話術。

首先，國民黨一開始質疑林智堅的國發所碩士論文未在國家圖書館的論文資料庫上公開電子版，而暗示林在隱藏問題。但是余正煌的論文也沒有公開電子版。事實上，余的同門（同一指導教授）論文多數也沒有開放電子版。台大社科院長蘇宏達所指導的碩士論文，也多數未公開電子版。把是否開放電子版和論文品質連結的作法，根本是混淆視聽。

第二，國民黨質疑陳明通教授的指導問題。然而，陳教授是政治學博士，並且有選舉研究的中文期刊著作；反觀余正煌的指導教授李碧涵，是社會學博士，且未見選舉相關研究成果。再者，陳教授過往有指導選舉研究的學位論文；但余正煌論文卻是李老師唯一的選舉研究指導論文。相比之下，余正煌論文品質如何顧及較有疑慮。

最後，筆者認為台大應要求余正煌揭露論文創作過程，也應請李碧涵老師說明指導過程。至於最後的處理，筆者認為從教育的觀點，應看到論文內的原創性部分，畢竟「少量的原創」仍是原創。對學生改寫他人文章所出現的問題，知情的老師責任更多，因為他們有發現問題而避免學生犯錯的義務。不過，台大仍應瞭解老師在指導學生的困境，勿再隨著國民黨的話術起舞。

（作者為政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授）

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