自由廣場》製造業勞工超時加班的根本問題

◎ 劉大安

勞動部日前公布最新勞動檢查統計年報，製造業公司違反工時部分佔總違法項次約二十五％，是企業觸法的熱區。深究此一現象，本文嘗試提出背後的根本問題。

一、勞動人力結構改變與人力缺乏。台灣經濟研究院院長張建一曾表示，隨著人口高齡化、少子化來臨，三十四歲以下勞動力比重下降，台灣的勞動力已明顯趨於老化。一九九五年時，三十四歲以下就業人口比重高達四成六，至二○一七年已降至三成七。國發會人口推估，我國十五至六十四歲工作年齡人口數於二○一五年達高峰後，轉趨遞減，預估二○六○年僅為二○一一年的五十五點八％，劇減近半。

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二、製造業的特性。為滿足客戶需求，彈性調整生產製造，趕貨加班形成常態，而人力的補充需要有一個流程，包含招聘、入職、訓練等，並無法回應製造的常態。以台積電為例，在勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統中，近二年違反工時相關法令（含加班費給付）遭罰的就有十件，有趣的是，全落在新竹科學園區，這是為什麼？台積電在中科、南科都設有廠區，為何僅竹科廠區受罰？

實務上，非常態性的勞動檢查，通常是有員工檢舉，員工檢舉工時問題通常確有其事。於是我們要問，企業基於營運的需要，在不違反勞工自由意志的前提下，超時加班要受罰嗎？要公布企業名單嗎？如果勞動檢查擴大到台積電各廠區檢查，台積電中科、南科廠能避免受罰嗎？

不少科技業採取四班二輪，許多認真的員工在上班二天後，休息一天，在第二天休假就投入工作，不管是擺地攤、送餐、當司機等，無不設法賺取另一份收入。這樣的工作時數，能不超過勞基法每月四十六小時上限嗎？如果是這樣，為什麼自家企業提供更多工時，卻因少數員工檢舉受罰？

勞動主管機關在受理員工檢舉工時問題時，應該要有特別的管理程序。首先應該以員工本人自己的工時為檢舉的標的，勞檢員不應該擴大檢查，調閱公司其他勞工工時資料，進而開罰企業。

第二，一般而言，加班都需要員工提出申請，或是企業排班後，得到勞工同意。如果員工沒有申請、也不同意班表，而有勞工提供勞務的事實，企業就是強制勞動，主管機關才開罰。主管機關需要判斷，企業是否強制勞動，否則應該視為勞資雙方合意而不罰，尤其部分勞檢員將企業當罪犯，擴大檢查真的不勝其擾，也無助於改善勞工超時狀況。

（作者為上市公司人資主管）

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