自由廣場》中共軍演 台灣強化國防契機

加強東西部交通聯繫

◎ 劉長青

美國眾議院議長裴洛西八月二日晚間降落台灣，當晚十一時中國隨即發布自八月四日至七日起將針對台灣周邊的六個區域進行實彈射擊演習。

仔細檢視此六區域，可發現三個位於北部地區，兩個位在我東南海域，另一個則是在東方海域。六個演習區域基本上已經完成對台灣的封鎖。

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因此要思考的是，萬一發生戰爭，如果在海空運大都被封鎖的狀況下，台灣現有民生物資及民心能夠維持多久？如果只有台中港能運作，船隻在進入台中港之前是否會被要求登船檢查？而這僅是演習區域圖，倘若真的採取封鎖策略，中共想必會擴大東部演訓範圍，封鎖台灣整個東部海岸以及來自太平洋的援助；南部則是切斷巴士海峽通道；北邊則是切斷與日本及東北亞的聯繫。且由圖可以發現，中共此次封鎖主要是以南北兩大港口為主，包括基隆港與高雄港，另外是松山機場與桃園機場。此四者均為我國對外主要的通道，其餘礙於地形等因素，其運量均較為有限。

很多時候，在國際關係與情報上，一張圖所能呈現的資訊常大於我們所能想像。未來台灣在基礎建設上，應該做到加強東西聯繫，如國道三號繼續東延，或是高鐵南延，以強化台灣整體物資轉送的能力。

我們也應讓東北亞國家了解，若此海陸航線被切斷，對東北亞各國同樣會產生衝擊。最後，除更應加強全民國防，凝聚民心，以達楚雖三戶的效果。

最後是戰備民生物資的儲備。如果戰事發生，我們希望能像以色列或目前的烏克蘭，達到全民皆兵的效果，那麼是否可以在不發放槍枝的前提下，先發放裝備如鋼盔、防彈背心等。另外，我們許多演習也應盡可能「務實」，包括指引市區民眾到何處疏散。相信在此大前提下，民眾會更樂於配合。

（作者為大學兼任助理教授，南投縣民）

盼望政府快做三件事

◎ 王至劭

中共宣布從四日到七日在臺灣四周演習。要避免台灣被蹂躪的命運，唯有自己站起來，建議政府應儘快做到以下三點：

一、立即恢復徵兵制，並考慮女性也要當兵，從事護理以及其他相關適宜工作。

二、落實「國安三法」，認真抓共諜。所有搗亂的事項平常就要做成完整的記錄，有確切證據就要抓，沒有共諜帶路、協助，解放軍很難登上臺灣。

三、充分運用民間的智慧與活力。有心要保衛家園的臺灣人民佔絕大多數。現代戰爭型態，資訊、通信、無人機等等科技無比重要，臺灣民間這方面的人才非常多，但和政府以及軍方似乎很少聯繫、結合，殊為可惜。

結論，臺灣必須展現出自我防衛的決心，政府應勇敢拋棄選票考量，在藍綠難得共識下，說服年輕人站出來保衛臺灣、保護自己和家園。

（作者從事工程業，台中港東南扶輪社前社長）

中共也在進行危機管控

◎ 黃惟冰

為表達對美國眾議院議長裴洛西訪台一事的不滿，中共二日宣布將在台灣周邊海域進行實彈軍演，時間從四日十二時進行到七日十二時。同時，還在地圖上明確標出實彈軍演區域，總共六個四邊形區域，環繞台灣。

顯而易見，中共有意展示自身對台灣周邊海域進行封鎖的能力，藉此施壓台灣。但，從軍事角度觀察，此舉除了讓人感到「老習變不出新把戲」以外，對台灣也難以構成實際威脅。

首先，在台灣外海進行實彈軍演，是一九九六年台海飛彈危機時就已上演過的劇本。一回生，二回熟。中共這次故技重施，對內交代或許有餘，但對台灣民心的影響，應為有限。

其次，提早公開軍演的地理範圍及起訖時間，代表中共在表達不滿的當下，已藉由提高軍演內容透明度的方式，開始進行危機管控，降低各方誤判或擦槍走火的機率。當然，也就不會對台灣構成實際威脅。

最後，從俄羅斯入侵烏克蘭的例子就可看出，當中共決定武力犯台，除非在極短的時間內完成佔領，否則以美國為首的國際勢力一定會試圖介入，協助被入侵者進行抵抗。換言之，曠日廢時的封鎖戰，無法成為中共對台動武的戰術選擇，只能用於虛晃一招的武力威嚇。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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