社論》注意中國戰狼爆衝

北京對裴洛西訪台的武力恫嚇，遠遠高於拜登特使團訪台，它透露出習近平拉高了對美鬥爭的訊息，拜登政府必須注意。這種變化，並非一時興起，而是二十大前轉移內部矛盾、社會不滿的障眼法，三連任後加強反美遏台的張本，美台必須注意。中美鬥而不破，如果破了便意味著，戰狼出征拉開了門柙，民主國家都必須注意。

衝突邊緣並非突然出現，而是北京對美外交猛攻的自然發展，裴洛西訪台只是藉口。早從阿拉斯加會談以來，北京就為美國穿上美帝的舊衣服。而事實上，改革開放之後，美國在中國人民心中，已經成為嚮往的樂園。習近平刻板化美國形象，無非是想把改革開放後的民間對美心態，拉回到文革結束前的毛澤東時代。裴洛西訪台，警告美國的官腔官調，又出現「一切反動派都是紙老虎」的毛語錄，並非偶然。東升西降，對習近平而言，美國就是一隻「紙老虎」。

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去年七月以來，河南鄭州嚴重淹水，江蘇徐州豐縣鐵鍊女事件，上海等多個城市清零封城，河南省爆發多家村鎮銀行弊案，消息都封鎖不住。清零封城加劇經濟下滑，就業市場嚴重萎縮。今年房地產銷售暴跌約三成，爛尾樓頻傳導致預售屋買主拒繳貸款。新冠疫情，烏俄戰爭，全球經濟固備受衝擊，中國經濟亦在劫難逃。五月以來，李克強為了穩住經濟焦頭爛額。這樣的中國現狀，實在有違「新時代十年的偉大變革」。

而二○一八以來，中國的國際形象也由紅翻黑，從市場、工廠、機會，變成麻煩製造者、風險；戰狼外交，更使中國自陷於不友善的國際環境。內外充滿挑戰，製造外交軍事緊張，以刺激國內民族主義亢奮，從而鞏固一黨專政、習核心三連任，自當上場。它的對外蠻勁，尤其在東海台海南海，當然不無引爆衝突的可能，國際社會必須嚴陣以待，但現階段內部動員應是首要。一面對外展現強國姿態，一面對內宣傳洗腦，於是，無上限出征裴洛西訪台，對美加澳菲越的機艦不安全接觸，也就可用同一個脈絡來理解。而其對裴洛西訪台的挑釁能事，正是它未來會在印太胡作非為的預言。

新時代十年少數的「偉業」，恐剩香港二次回歸。而日前，聯合國人權事務委員會，對香港國安法「過度廣泛解讀和任意實施」表示憂心，建議港府「採取具體措施廢除」，並提前停止執行。為了維穩，不惜毀棄承諾，殊不知，香港從一國兩制火速內地化，其蝴蝶效應很快就抵達遙遠的歐洲。台灣，歐洲相對陌生；香港，則有歐洲熟悉的異國情調。北京否定中英聯合聲明，沒收香港的自由人權，很快就觸痛了歐洲的神經，把它的眼光吸引到印太，由此重新發現台灣的重要性，關切台海的和平穩定。歐巴馬當年缺乏行動的重返亞洲，川普、拜登先後予以實現，隨之，便是歐洲跟著重返亞洲。這是習近平所不知道的，香港槓桿作用。

習近平，對內權力慾，對外霸權夢，互為表裡。他說：再過五年，我們將迎來中國人民解放軍建軍一百週年，要不斷開創強軍事業新局面，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。由此，不難一窺他的內心戲。文明世界必須未雨綢繆：他想做什麼？習近平最熱中於，軍事擴展勢力範圍、推銷專制治理模式、重新改寫國際規則，最後令他彪炳史冊，超越毛澤東。今年二月，中俄聯合聲明標誌著，習近平正積極打造專制集團，以突圍民主集團的反華包抄。可以說，習近平三連任所帶來的，乃全球範圍的高風險。以故，拜登不尋求改變中國體制、不挑戰共產黨執政地位，又不積極強化同盟頂回中國，也就拆解不了這個不定時炸彈。

後冷戰時代，中國堅拒和平演變，不久全球化時代來臨。與冷戰時代不同，受惠於西方、港、台挹注，中國經濟實力變強，且與國際經貿互相依賴，經貿武器化一如普廷能源糧食武器化，令西方投鼠忌器。民主，專制，不僅在價值對抗（西方的堅持不如冷戰時代），更在硬實力方面出現消長（改革開放以來中國擴軍獨步全球）。從而，習近平結論：不要羨慕美式民主、資本主義，對一黨專政、共同富裕要有道路自信；美國帶頭遏阻中華民族偉大復興，唯他有勇有謀挑戰沒落中的霸權。所以說，裴洛西訪台之後，習近平三連任之後，民主國家必須記取普廷入侵烏克蘭的教訓，在習近平跨過盧比孔河兵臨城下之前，用更低的成本馴服戰狼，捍衛國際秩序、世界和平。

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