自由廣場》裴洛西訪台 意義非凡

◎ 楊黃美幸

裴洛西在各種壓力，以及國際的注目懷疑之下，終於來到台灣。此次，裴洛西勇敢的站出立場來，其意義非凡。

裴洛西出生於菁英世家，父親是五屆的馬里蘭州聯邦眾議員，也擔任過十二年的巴爾的摩市長。她養育了五個孩子，當了廿四年的家庭主婦.

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她一直到四十七歲時，孩子長大後，才踏入政壇，從家庭主婦躍居「美國史上第一女眾議長」。一九八七年從加利福尼亞州選區，獲選為美國眾議院議員，作為民主黨人，二○○七年裴洛西成為美國歷史上第一位女性眾議院議長。她在目前的美國總統繼任順序中排名第二，僅次於副總統兼參議院議長賀錦麗。

對於斐洛西議長訪台，中方聲稱必將採取堅決應對和有力的反制措施，捍衛自身的主權和領土完整。但習近平卻說，「台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。」

老實講，台灣人不瞭解，可否請習近平先說清楚、講明白「歷史經緯」是什麼？兩岸同屬一個中國的事實又是什麼？而現狀是什麼？

斐洛西無畏中共的威脅、恐嚇，排除白宮的疑慮，堅持訪台，支持民主台灣。她展現女性掌權，優雅氣質，無所畏懼的勇氣。她的愛正義，愛人權，愛民主，愛打抱不平，她的愛心，使她有勇氣，她更是我們女性的偶像！因為在所有的美德中，勇氣是最高的，沒有勇氣什麼都做不到，台灣看到妳，謝謝妳的勇氣！

（作者是亞太自由婦女協會理事長、陳文成博士基金會董事長）

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