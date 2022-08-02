自由廣場》全若堯因公殉職的省思

◎ 廖念漢

日前八軍團裝甲五六四旅在三軍聯訓基地演訓時，全若堯士兵因不慎遭到砲管撞擊，致傷重不幸過世，預定三日舉辦告別式。

十年前，裝甲五四二旅洪仲丘下士在禁閉室操練因中暑操亡故，筆者多次以「同時同科目」及法醫說詞等證據，投書媒體直陳洪案並非「預謀殺人」，僅是單純意外死亡。

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如今筆者亦以「一分證據說一分話」的態度，全兵也是不幸的意外案件。唯一不同的是，全是在演習中殉職（視同作戰死亡），除可名正言順入忠烈祠外，亦當以戰訓死亡給予最高額撫卹。

日昨與裝訓部前指揮官黎將軍談及此憾事，其語重心長的表達三項看法，第一，以台灣現有M60A3戰車，在車長、射手、裝填手、駕駛四位乘員中，車長、射手必須通過十七項鑑測；駕駛、裝填手十項，每項都必須合格，才算合格。

依美軍訓練課程安排，需費時三月，基本鑑測完畢之後，方能實施組合訓練，其中包含七項習會射擊，又需費時三個月。然以目前四個月的役期，扣除周休二日，實際訓練時間不足三個月，如何實施上述訓練？難怪戰車意外案件。

以上役期限制因素非國防部所能解決，要朝野形成共識後，方能跨出第一步。第二是政策檢視，去年邱部長下令讓四個月的軍事訓練役下部隊，絕對歷經煎熬，在軍談會議上想必也向總統報告過。

持平而論，此案並非單一原因形成，從役期過短、訓練不足、兵源過少，基層軍官嚴重官缺額，再加上俄烏戰爭，致三軍部隊頻頻演訓，試問在此三缺環境下，該旅還要到聯訓基地操演，請問連營長如何達成任務？

讓訓練役下部隊擔任普通勤務的政策並沒有錯，只要嚴格限制其範圍，最起碼在戰爭突發時，他們已初步融入部隊生活，建議國防部不要因噎廢食。至於懲處，針對為何進入戰車內為首要考量。現階段優秀幹部得之不易，不要株連過廣，最好等司法判決後再議決。

第三是做好安撫死者家屬工作，抱持「誠實誠懇誠摯」精神，讓其親友及媒體了解真相，相信部隊解決的誠意；願生者無怨，死者無憾，指揮官及政戰主任責無旁貸責。

同時，也希望藉由此案，讓役期問題能徹底解決，使幹部爾後能安心踏實訓練，如此若堯之死，才有其意義與價值。

（作者是陸軍官校講師）

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