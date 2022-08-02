自由廣場》寧為中二 不當狂犬

◎ 張約翰

自從國外媒體報導眾議院議長裴洛西可能訪台以來，中國環球時報前總編輯胡錫進就不斷在社群平台上放話，什麼解放軍將強制驅離、派軍機伴飛、消滅護航的美國航空母艦編隊。最後甚至在推特上揚言，一旦美軍伴飛，解放軍會擊落裴洛西座機與美軍伴飛軍機，結果被推特鎖帳號，要求刪文才解禁。

在筆者為文此時，裴洛西的座機正飛往新加坡，會不會來台灣還不知道。不過已經知道的是，狂言狂語的胡錫進，只要一開口亂噴，必定獲得媒體報導。媒體報導得愈多，他的言論就愈受到閱聽人關注，而在當代，愈多人關注，代表影響力愈大。跟隨這個邏輯，狂言狂語就能獲得更大的影響力。

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一如假訊息比事實更容易在社群平台傳播，狂言狂語也比平實的語言更能擴散。也許有人認為，胡錫進不過是個中二病的退休民間人士，當笑話看看就好；但當他的貼文總能輕易獲得廣大社群用戶與媒體關注，就該知道中二病，不過是尚不知人心險惡社會難混的天真狂氣，胡錫進的狂言並不是中二病，而是利用社群平台的特性，在為極端民族主義推波助瀾的人設。

為何這種狂言狂語的人設能獲得大量關注？我們總為文化與社會打造的規則束縛，對於政治上的慣用套語習以為常，甚至不耐，因此對於那些敢用我們想用、卻不敢用的語言說話的人，總會多加一分關注。過去，這種打破成規的語言不受傳統媒體青睞，但社群平台卻給予操這類語言的人物，跳過媒體直接接觸大眾的機會，因此敢講狂言狂語的人物愈來愈受歡迎，直到被看破手腳為止。

話說回來，狂言狂語的傳播鏈，媒體與社群用戶各有責任。凡是負責任的新聞媒體，就不該把增加影響力的機會，隨便賦予使用這類語言的人物；凡是負責任的公民，就不該為這些人物傳播狂言狂語。但在台灣顯然不是如此，狂言狂語的政治人物很受媒體青睞，開口亂噴的網紅和名嘴永不乏分享轉貼。媒體會藉口因為大眾關注所以報導，而分享轉貼者則認為，自己不過是傳播者而不是創造者；當人人都有責任，也就沒有人會負責了。

斬斷狂言狂語的傳播鏈其實很簡單：不報導，不轉貼。但要做到，卻太考驗人性。寧為中二，不當狂犬，筆者也只好用這句話與各位共勉。

（作者是世新大學傳播博士）

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