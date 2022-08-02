自由廣場》（鏗鏘集）派胡錫進伴飛

◎ 王景弘

中共黨報下崗高幹胡錫進，有戰狼之名，靠暴力語言走紅，像在與習近平「競選」總書記。傳說美國眾院議長裴洛西要訪問台灣，他叫囂中國戰機伴飛或攔截。習皇英明，應快降旨胡錫進伴飛。

裴洛西「暫定」訪問台灣，行程被蓄意洩露，顯然有人想搞破壞，讓戰狼喊打喊殺，習近平找拜登警告「玩火者必自焚」，軟骨症者配合喊「時機太敏感」。

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中國人皮厚，善於謊言虛張聲勢，既妄稱台灣是中國一部份，卻無權發給或拒發簽證給裴洛西；如果玩火者必自焚，那就等玩火者自燒自滅，何必替他操心。

拜登四兩撥千斤，還以三權分立，嘲諷中國獨裁：裴洛西去不去台灣，她自己決定；「美國的」一個中國政策未變，它強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定。「美國政策不變」，裴洛西行程自定，雖帶託詞意味，但也足以當下台階。

有些評論以裴洛西的風格，關注人權和反共的立場，認定她會去，但就美中大賽局而言，她去不去，事關印太戰略成敗的關鍵：美國的信用。

裴洛西行前指出，「國會是印太戰略的一環。」印太戰略剛開步，要成功，必須讓人相信美國玩真的。如果裴洛西訪問一個友好的民主伙伴，對手惡棍喊一聲伴飛或擊落便退縮，這個戰略已經失敗了一半。

軟骨症者怕擦槍走火，但關鍵在不但美國不想戰爭，中國也不想戰爭。拜、習視訊會談，中方聲明更像習在向美國求饒：習近平強調，美國把中國視為最主要對手，和最嚴峻的長期挑戰，是美中關係的誤判和對中國行為的誤讀。

裴洛西訪台，吵歸吵，無關中共政權存亡，但被美國鎖定為主要競爭對象，引發中國債務、泡沫經濟內爆，才是動搖習皇政權的惡夢！

（作者為資深新聞工作者）

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