社論》歡迎裴洛西議長 和民主台灣站一起

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）廣受矚目的東亞行，已是現在進行式，首站新加坡。儘管公開的行程未列入台灣，有關她可能到訪的揣測及議論仍未止歇。我們要強調，不論這位人權鬥士本週來不來，這一事件對台灣都有益而無損：她前來支持台灣，讓我們在對抗中國併吞之路得道多助，更為堅強；她若不果前來，台灣人民的歡迎之意不減，期盼她得便隨時來訪。

裴洛西有意來訪，實不應引起偌大風波，尤其中國的出言恐嚇。儘管她在美國總統繼任順序中排名第二，僅次於副總統兼參議院議長賀錦麗（Kamala Harris），但美國眾議院議長來訪，二十五年前已有金瑞契（Newt Gingrich）的前例可循。同時，各國議會議長訪問我國，近年不絕於途，兩年前捷克參院議長維特齊（Milos Vystrcil）、兩週前歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）均屬之。

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中國對裴洛西別有成見，對她或有的台灣行暴跳如雷，主要問題出在中國自己的人權紀錄鴉鴉烏，卻不知自慚形穢而產生心理障礙。裴洛西是美國第一位女性眾議院議長，自六四天安門事件以來，基於人權、自由、民主的普世價值，長期力挺香港、新疆、西藏和中國異議人士，對中國不假辭色，在國會領導並投票反對有利中國的議案。

從而，裴洛西的台灣行有如她所強調，是「一次價值觀的展現」，「對我們來說，顯示對台灣的支持很重要」。對於中國把她的訪問說成助長台灣獨立聲勢，裴洛西也以自由而民主的普世原則回應：「沒有人，在任何場合，說過我們支持台灣獨立；這要由台灣人自己決定。」這其實也是美國官方立場，台灣人民選擇獨立，美國現今不支持，但斷無反對之理，因為那是民主的基本原理原則。

裴洛西台灣行備受關注，除了中國的歇斯底里反應，也在於拜登政府不打算此時與中國正面衝突。對裴洛西的台灣行，美國政界和輿論大都支持，道理很簡單，美國政要訪問台灣，不容中國決定可否；況且在三權分立的美國，國會議長的出訪也非行政部門或軍方所宜插手。

綜觀美國一般政媒反應，大抵認定，裴洛西的台灣行，誰曰不宜，有朝野兩黨和民意的支持，但對時機的判斷有別。《華盛頓郵報》七月二十七日的社論標題，一語道出這種看法：「裴洛西應該去台灣─當時機成熟時」。該報強調，只要裴洛西認為適宜，她有權利和義務展現與民主台灣站在一起；但在習近平鋪排第三任期和遭遇防疫「清零」及經濟金融困境之際，不宜給他對台灣鋌而走險的藉口。該報也批評拜登二十日引軍方評估認為裴洛西之行「此時不宜」的講話為「不智」，自陷左右為難的困境。

儘管如此，中國越是無理阻撓，越可能激發裴洛西的人權鬥士性格，深知對共產黨姑息退讓只會招致屈辱，進而訪問我國。有如金瑞契所說，這是「一個重大、歷史性的機會，來代表美國的力量、決心，以及對自由的承諾」，裴洛西應率領跨黨派的國會代表團前往；對共產黨懦弱是危險的，「如果我們強而有力且清楚地表達價值觀和戰略，中共獨裁政權會避免挑戰美國。」從而，《華爾街日報》判斷，北京的叫囂，反而讓裴洛西訪台勢在必行。

裴洛西果真成行，對我國自是好事一樁。面對中國日增的脅迫霸凌，美國是我們最強大的盟友，來自裴洛西所率領的國會跨黨派議員支持，既是道義的，也是實質的。台灣朝野難得一見地，從民調到主要政黨幾乎都對裴洛西來訪表示歡迎，反映這位人權鬥士在台灣有許多仰慕者。同時，中國恐嚇失靈，也可望讓更多各國政要，見賢思齊，以實際行動與民主台灣站在一起。

另一方面，不論裴洛西是否成行，在世人共同關注之下，這一議題讓國際社會聚焦台灣，對台灣的處境與因應有實質的認識，將有更多國際支持。誠然，中國恫嚇不成之後，可能以行動脅迫我國，但這些都是我們本應妥善因應的。各方對此臆測多多，從「伴飛」之類的騷擾，軍機艦侵繞台灣、超越台海中線、軍事演習、飛彈試射、進襲外島等不一而足。誠如美國中情局局長伯恩斯（William Burns）上月所說，烏俄戰爭不會改變中國「是否」侵略台灣，而是把問題轉化成「如何」及「何時」入侵。我們不招惹中國，但大小安全考驗都要能妥善因應，才能生存壯大；如果習近平真有所動作，那也是我們落實「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，包括上週的漢光演習及戰略戰術調整、軍事改革所正努力和準備的。

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