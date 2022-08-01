自由廣場》誰才是發動戰爭的大國？

◎ 湯先鈍

最近美國眾議院議長Nancy Pelosi可能訪台，引起不少關注，我把以下拙文發給三位台灣大學的老同學與政界朋友，討論這篇文章https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-07-29/pelosi-s-taiwan-trip-would-anger-china-and-may-trigger-trump-prophecy。這篇文章重要節文如下：

「發動戰爭的不是強大自信的大國，而是感覺到知道時間不站在他們這一邊的弱化大國。」

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「那些增長速度曾經顯著快於世界平均水平，然後遭受嚴重、長期放緩的大國，通常不會悄然消失。相反，他們變得傲慢和咄咄逼人。」

這種情況下，台灣應該擔心。是嗎？

事實上，這篇文章展示了美國學術界是多麼的分岐。我以前的教授與現在大學的同事們，許多都相信這個理論。我唸博士學位時也是如此受教，還曾寫了一篇學期論文，並從教授那裡獲得了A+的支持。當初，我十分同意如此的觀點。

然而，經過多年來教授國際關係學，我開始挑戰過去的我。以您現在的政治地位與身分，我很想聽聽您的意見。如此急迫議題才值得您花時間思考，而不是台灣當前的碩士論文公案。

以下是我作為魔鬼代言人(devil’s advocate)的反駁論點，供您參考：

蒙古還是滿清當年崛起後侵略各地，是符合所謂的「弱化大國」嗎？希特勒的德國也是嗎？俄羅斯和德國在開始第一次世界大戰時是否認為「時間不站在他們這邊」？美國什麼時候入侵伊拉克，或者巴拿馬，或者什麼時候開始墨西哥戰爭或美西戰爭？居魯士(Cyrus)攻擊巴比倫的時候？亞歷山大進攻波斯的時候？秦國掃蕩中國其他戰國的時候？羅馬人在多少情況下發動戰爭是因為他們認為自己越來越弱？甚至俄羅斯入侵烏克蘭時也沒有開始「弱化」，普廷認為這是一個易如反掌的行動。

你可以在接下來的一個小時裡，嘗試考慮這種理論可能成立的案例，而我可以列出不成立的案例。即使我們只考慮相同數量的案例，也會動搖該理論。讓我們敞開心扉接受這類的學術挑戰。

台灣應該緊張嗎？當然！但是，我認為沒有理由恐慌。

希望一切安好。保持聯繫。

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授，主授國際關係學）

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