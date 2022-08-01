自由廣場》裴洛西來不來的推算

◎ 王文勝

第一個曝光裴洛西可能訪問台灣的媒體是英國的金融時報，除此之外就不知道誰先放出消息了。

拜登本人是真的不希望裴洛西這時候訪問台灣，因為他要和習近平會面，並認為至少到九月之前裴洛西先不要輕舉妄動。拜登考量的點就是希望在一邊堅定立場時，可以為美中關係設立一個護欄。

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但裴洛西個人考量恐怕不是這樣，這是裴洛西議長的「畢業旅行」，之後她將不再尋求連任並退休，反中共反了一輩子，這時當然要為自己尋求一個歷史定位，訪問台灣是她必須做的事情。如果沒有訪台的打算，她就不會說訪台計畫「暫定」而會直接否認了。

那五角大廈的立場為何？

第一時間，軍方確實提供了裴洛西這個時間點訪台的風險和好壞，結果被拜登解釋成軍方不贊同裴洛西訪台。民主黨參眾議員當然是力挺裴洛西，共和黨參眾議員則是抓著這一點攻擊民主黨，如果不訪問台灣等於向中國低頭。參議院和眾議院選舉都是普選計票，因此期中選舉兩黨在地方州長的得票，將在兩年後影響國會的版圖。維吉尼亞州向來是民主黨鐵票倉，結果一年多前的補選，川普人馬楊金竟然當選；可見整個地方氛圍對民主黨非常不利。如果連外交都軟弱，難保不會走上澳洲今年老路，執政黨無法有效且強勢應對中國而落敗。

軍方看到民意完全站在裴洛西這一邊，也就不再掩飾，直接說會負責裴洛西的安全，這也可以解釋成軍方向來就不贊同所謂的「戰略模糊」，而是越清晰越好，軍方還表示已經制定好維護安全的策略，就是要讓整個情勢朝著出訪的方向走。

證據就是這幾天不停有美國軍機比中國軍機強好幾個世代的訊息，以及美國雷根號航母打擊群朝台海航行，表示軍方展現了在台海問題上的強硬立場，間接否定了拜登日前拉軍方背書的說詞。

裴洛西如果真的到了台灣訪問，這對中國是很大的打擊。眾議院議長是美國第三把交椅，位階高於美國任何一個院長級與部長級官員，那未來美國總統參選人要訪問台灣可不可以？眾議院議長都可以訪問台灣，那副總統可不可以用參議院議長身分訪台？那台灣的國會正副首長可否訪問美國國會？有先例在前，後面再阻擋都沒什麼正當性了！

（作者為退役少校政戰官，印度金德爾大學博士生）

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