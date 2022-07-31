自由廣場》從石破茂談後安倍時代的台日關係

◎ 盛仰正

近日，日本前防衛大臣石破茂率領跨黨派參眾議員共七人訪台，召開「思考日本安全保障議員之會」拜會總統等高層，其來訪層級為歷年最高。石破茂等人於二十八日晉見蔡總統時，表明其將持續推動安倍理念。此行目的被視為將作為日本年底發表之三大防衛文件之修訂方向。

事實上，石破茂曾是二次與安倍競爭自民黨總裁的對手，二○二一年底自民黨總裁改選時站在安倍的對立面支持河野太郎，最終石破派在改選後議員人數銳減，而從「派閥」轉為「議員團體」，石破派勢力從此銳減，而自民黨派閥數由七減為六。

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石破此次率團訪台，是因其突然改變與安倍在安保及對中政策上對立之立場，還是欲藉由安倍親台的票房優勢訪台後回日本重新壯大聲勢？無論答案為何，因著安倍驟逝，打「台灣牌」在日、美政壇已是不分黨派爭取選票的新趨勢。

自民黨派閥中，代表安倍派的清和會，走的是親美挺台抗中的印太戰略路線；而代表岸田派的宏池會，走的是親美友台穩中的經濟發展路線。安倍辭世後，日本政局大抵走向有利岸田主導之局面，一方面，安倍派現階段在缺少一位強而有力的領導人接棒情況下，往後其勢力亦恐將被岸田派、茂木派瓜分；另方面，隨著美國拜登總統為解決嚴重通膨問題而有意對中國降低進口關稅，這讓岸田取得修復日中經貿關係的機會，也讓台日關係日後是否會因岸田考量日本在中國的經濟利益而被弱化，而受外界質疑。

基本上，美國所主導的印太戰略及「印太經濟架構 (IPEF)」，目的皆是連結印太民主國家分別在軍事和經濟上牽制中國；而台灣民主政權之存續與否，正是美國能否牽制中國在印太區域稱霸之關鍵。原因有二，一是台灣位處第一島鏈核心位置，若中國成功武統台灣，台海將成為中國內海而迫使日本石油生命線改道，且中國軍力投射也將突破第一島鏈；二是台灣擁有無可取代的半導體先進製程技術，目前亦是美國先端科技唯一的半導體供應鏈來源，若台灣被中國統一，將自此顛覆美國科技霸權地位，並被中國取代。這也是安倍之所以提出「台灣有事就是日本有事，也等同美日安保有事」之緣故。因此，台日關係在印太戰略框架下，已是生命共同體之關係，應不至受安倍辭世影響而鬆動。

（作者為南臺灣美國商會美日商貿平台研究員）

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