自由廣場》回應《若裴洛西自東岸登台…》

◎ 方屏生

有讀者投書《若裴洛西自東岸登台…》，我認為美國國會議長是第二順位總統繼任者，不可能「走後門」進入台灣。

台灣不是中國的一部分，從未在其管轄之下。台灣海峽是國際水域，上空是國際廊道，截至目前為止，船艦與飛機都在這些區域自由來往。而「防空識別區」與「領空」更不可混為一談，是任何國家基於空防安全的需求，擴大「領空」範圍、超前部署的區域，目的是提供充足的時間「識別」與「驅離」不明飛行物，如同中國解放軍軍機侵入我國防空識別區，被我空軍健兒在高空廣播、趕走。

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若裴洛西自東岸登台成為事實，美國顏面掃地，將遭國際社會嘲笑，台灣的保護傘也會被視為開始出現破口。

其實，中國對裴洛西訪台的恐嚇是一分真，九分假。美國之所以騎虎難下，不可諱言，問題在拜登二十日回答記者的一句話：「我想軍方認為目前這不是個好主意。」讓中國逮到「語病」、撿到槍，因此愈加狂妄。

無論如何，美國航艦「雷根號」打擊群正朝向台灣附近水域而來，美中雙方是否會因為裴洛西訪台而擦槍走火，已經成為今夏滾燙話題。答案可能在日昨拜登與習近平兩人的熱線對話裡，卻是不可透露的秘密。（作者為陸戰隊退役少校，台中市民）

◎ 蔡美珠

閱讀《若裴洛西自東岸登台…》一文，深不以為然。以前美國參眾議員來台訪問飛機航線怎麼飛，現在如果裴洛西要來台訪問，就循前例，何必改飛台灣東部登台？

況且，早在去年十一月美國C-40A行政專機就曾降落在松山空軍基地，機上載有美國參眾議員來台訪問。

更早的去年六月，美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯搭乘C-17軍機訪台。前外交官劉仕傑表示，「搭乘美國軍機來台」其實只對了一半，嚴格來說，他們是搭乘「載明美軍標示的軍機」，最大的差異，就是美軍清楚抵達台灣，不加掩飾。

因此我們可以說，美國參眾議員訪台已形成慣例，哪有甚麼從哪裡登台的問題？說是為保護訪問團成員，這未免想太多，解放軍哪有那個實力？根本不是美軍對手！

（作者為退休教師，新北市民）

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