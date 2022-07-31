自由廣場》台灣人真懂吃海鮮？

◎ 李道勇

中國在六月中暫停台灣石斑魚輸入，因為石斑魚在ECFA早收清單之列，前總統馬英九便因此說「怎麼不把ECFA廢掉」；農委會表示，我們除了要分散農產品出口到不同市場，而且要做好石斑魚去鱗、鰓、內臟，讓消費者買回家就能烹調食用，強化石斑魚內銷，如此就能減低ECFA對我們農漁產銷的長期誘導，演變成高度倚賴單一市場。

這讓筆者想起中研院生物多樣性中心二○一五年的研究報告，台灣北海岸魚種，三十年來至少銳減七五％，從一百二十種減少至三十種。根據農委會的漁業年報，過去十年，台灣近海沿岸水產收穫量下降二三％，反之，進口的水產量成長二一二％。

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也許我們不該像花蓮大力促銷曼波魚，由於大量撈捕造成漁獲量逐年下降；也許我們也不該流行海鮮吃到飽；也許我們也不該再辦萬里蟹活動，抓到「萬里無蟹」，只好往中南部海域去抓。基隆漁會推「鎖管季」推了十幾年，但大量撈捕的結果，夜釣小管的遊客卻空手回，這些都是台灣人不懂吃海鮮造成生態浩劫的負面教材。

台灣人平均每年吃海鮮五十九點二公斤（世界平均值是二十點五公斤），我們是否有必要重新來學吃魚、來「慢魚」？像宜蘭縣蘇澳的岳明國小，為了推廣「慢魚」課程，黃校長邀請水產業者為老師辦多場研討會，透過白蝦、鯖魚、白帶魚等六種海鮮，訓練小朋友自己挑刺；低年級吃刺少的魚尾巴，中高年級吃刺較多的部位；老師們在營養午餐前，介紹食材，從生態、資源利用、到物種面臨的問題，與小朋友討論，讓他們了解魚的故事，產生連結之後，再延展到海洋教育。

也許我們應該聽聽陳吉仲的建議，只要減少吃二成至三成的鮭魚，就可以解決石斑魚危機；如果外銷、行銷各國，石斑魚價格也可以穩定。

（作者為城南文史工作室負責人）

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