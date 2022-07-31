自由廣場》林智堅·管中閔·陳建良

◎ 林修正

有關林智堅在台大碩士論文的抄襲問題，蘇宏達以國發所直屬行政長官社會科學院院長，認定「抄襲」而給全體臺大社科院博士、碩士、學士和碩士專班同學一封信，要「依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛臺大與社科院的榮譽」。我們非常佩服蘇院長的用心與努力！

我們從網路看到有關指控林智堅該篇論文「抄襲」，被指恐有「錯字相同」、論文出版前後等。但我又不小心在網路上看到蕭聖鐵教授四年前，討論台大校長、中央研究院院士管中閔、國立國際暨南大學管理學院陳建良院長，有關他們論文抄襲陳建良院長學生張瑋玲的碩士論文所刊登的文章：「評陳管論文抄襲事件」(https://talk.ltn.com.tw/article/paper/1186587)。該文還「參酌北美洲台灣人教授協會(NATPA)的比較報告，結論是：「陳管（陳建良院長、管中閔校長）論文確有多重抄襲張（瑋玲）生論文，有些部分原封不動照抄，有違反學倫之實。」

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林智堅論文的學術倫理委員會還沒開，我們也不知道「按歐美一流大學最高標準處理」，結果會怎樣？若這些委員同時審林智堅與中央研究院院士、台大校長管中閔和陳建良院長的論文，不知道結果會怎樣？

（作者為大學副教授退休，嘉義市民）

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