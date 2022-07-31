自由共和國》洪財隆／平台新聞付費 全民協尋消失的公平會

洪財隆／公平會委員

如何有效約束谷歌（Google）和臉書（Facebook／Meta）等跨國科技巨擘，讓在地企業獲得公平發展機會，同時保障消費者（使用者）權益，近年來國內雖然一直都有討論，但進展非常有限。

主要由於國家層級缺乏上位戰略和清晰目標，一如德國之高揭「數位主權」（工業四．○進階版）和日本致力於發展「超智能社會」（社會五．○），以致有關平台治理或大數據規範管理（regulation）等討論，多半流於資訊分享和趨勢掌握，甚少能夠化為具體行動。沒有方向和沒有動能，基本上是同一件事。

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對於科技巨擘所造成的各種失衡，台灣由於管制近乎真空（部分反映長期以來我們對規則、規格訂定的漠視），數位殖民之說，不脛而走。其中，數位平台是否為新聞內容連結合理付費一事，在我看來就是一個活生生的案例，更是一塊試金石。

這件事情能否有所突破，不僅直接關係到傳統媒體的生存，乃至民主體制的運作品質，更是擺脫台灣公共政策領域長期以來，「只有演化、沒有規劃」此一負面標籤的好機會。

更何況，台灣傳統媒體在中文世界有其特殊性，無論是在文化或政治上都扮演重要角色。所有對此問題有深刻認識的人，莫不心急如焚。

焦慮是有道理的。根據「台灣新聞媒體展望」的報告，二○二○年台灣整體廣告市場總營收約為八一七億新台幣，其中線上廣告即達四六○億元。線上廣告佔全體廣告比例，從二○一七年之後即已過半，目前大約在六到七成之間，和世界各國相當。其中Google和Facebook席捲其中八成以上。

除了電視和廣播市場板塊縮小之外，傳統平面媒體廣告銷量更是大幅下滑。以二○○三和二○二○這兩年來做比較，雜誌印刷廣告營收從新台幣一○四億下降至十一億元，報紙的部分則從一三六億跌至四三億元。

傳統媒體的經營日益困難，舉世皆然。原因固然很多，但和近年來因跨國平台崛起，廣告數位化之後，相關營收大幅流失密切相關。

由於網路上的免費資訊豐富，加上大家現在閱讀和吸收資訊的習慣改變，傳統媒體式微和廣告營收銳減，確實難以避免；傳統媒體的內容需要透過數位平台增加點擊流量也是事實。

然而，這些並不是故事的全部。平台經濟營運模式所帶來的議價（談判）能力失衡和不公平競爭才是關鍵。這裡的營運模式尤指網絡效應所產生的贏家全拿、掌握大數據優勢，以及高度不透明的演算法。

特別是現在很多活動都需要藉由平台來加以完成，因此平台的角色某種程度已是「準公用事業」，或有如港口、鐵道般的「基礎設施」，難以替代。

問題在於，所有跟這些巨型平台打交道的本土事業，以及使用他們所提供服務的人，還剩下多少說不的空間？換成專業術語則叫做議價能力有限，並造就了平台可能濫用支配地位的絕佳條件。此外，在數位廣告實務上，由於平台同時掌握廣告需求和供給營運，既是莊家也是玩家，往往導致交易條件優惠平台自身（自我偏好）的利益衝突。

以谷歌和臉書為例，前者作為搜尋引擎第一把交椅，後者則是全球截至目前最重要的社群媒體。不管是營運規模、獲利率或影響力，兩家都是神級的數位科技平台。所謂神級的意思是，這些數位平台都是遊戲規則的制定者。

數位平台是否該為在地媒體所產製的內容付費？這個提問其實有誤，至少不甚精確。因為數位平台早已為部分傳統媒體的部分內容付費。但主要由於議價能力不對等，特別是數位平台屢屢以演算法乃屬商業機密，不能公開透明為由，是否要分一杯羹，或給多少都是他們說了算。

換句話說，不公平競爭才是問題所在，說政府特別是競爭法機關（即公平會）不宜介入商業議價行為云云，恐怕是劃錯重點，而且嚴重誤導。而不待立法（雖然正本清源但有如援引東海之水），這正是台灣的公平會應該可以發揮的強項，例如根據公平法第廿五條的「顯失公平」條款主動立案或接受外界檢舉，即可加以調查，並立刻形成有利支點。

寓意是：搖到對的樹叢，並找到好的支點，果子才會真的掉下來。

事實上，OECD（經濟合作暨發展組織）的競爭政策委員會，針對平台新聞分潤議題，特別召開會議集思廣益。會中已有學者就此問題提出「競爭傷害理論」（theory of harm），嘗試連結平台商業模式對傳統新聞產業的水平競爭影響。

話說回來，無論是澳洲在二○二一年二月通過「新聞媒體與數位平台強制議價法規」，或者歐盟透過修正著作權法（數位單一市場著作權指令」，擴大解釋「鄰接權」，用意無非是在增加傳統新聞媒體面對科技巨擘的談判能力，而且都是由競爭法機關主責並帶頭突破。

截至目前，兩種途徑都成效斐然。Google和 Facebook 在澳洲已和在地媒體簽訂三十個以上的協議，在歐盟單單Google就已高達三百多個。至於成功的原因，除了各國意識到問題的嚴重性，所以擁有政治意志加持之外，相信和競爭法機關處理平台議題最有威力、也最順理成章有關。

反看台灣的公平會在平台新聞付費問題上，卻躲得遠遠的（你記得也好，最好你忘掉），避之唯恐不及。要不是推給「跨部會協商」，就會說：「媒體與平台議價可能涉及聯合行為，公平會將討論是否適用豁免」。

不禁教人想起一部綾瀨遙主演的日本武士電影《盲劍》。片中有位劍術了得的武士，村民們由於飽受惡漢欺壓，對他充滿期待。但這位劍豪武士有個麻煩，就是緊要關頭的時候，常常拔不出劍來。

公平會面對平台議題的閉目養神，和武士臨陣無法拔劍，似乎有異曲同工之妙。

至於原因可能是什麼呢？

一．公平會忙於處理不動產不實廣告，所以無暇他顧，而且長官並沒有明白交代。

二．受到芝加哥學派的影響，認為傳統媒體「不過就是另一個夕陽產業」，「生命會自己找到出路」。

三．我們應該重視發展，而且數位平台提供我們很多商機和便利，「我們不應該霸凌他們」。

四．以上皆是。

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