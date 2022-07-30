自由廣場》「播種的種子，終將萌芽」

◎ 蔡敏雄

日本安倍晉三前首相生前力挺競選自民黨總裁、現任該黨正務調查會會長高市早苗眾議員，廿四日受邀於「日本李登輝之友會」舉辦的研討會發表演說，強調台灣是日本的「真朋友」，她將繼承安倍的遺志，和志同道合的國會議員繼續為進一步加深日台關係而努力。並質疑今年是日中「邦交正常化」五十週年，但真的「正常化」了嗎？反倒是日台斷交後，日台關係的情義更強固，遇到各種危機，雙方都能互相幫忙扶持。

另外，由日本前防衛大臣石破茂眾議員所率領跨黨派「思考日本安全保障議員之會」訪台團，成員皆日本政壇重量級人物，包括另一位前防衛大臣濱田靖一，前防衛副大臣長島昭久及參議院總務會副會長清水貴之，於廿八日晉見蔡總統與賴副總統。石破茂表示，日本對亞太地區所肩負的責任，不論是法制面的整備，軍事能力或經濟能力的提升，不光只是嘴巴說說，而必須付諸具體行動。他願持續推動安倍的理念，並肩負起相對應的責任。他贊成安倍的「台灣有事等同日本有事」，但要避免這樣的事態發生，台日必須討論如何合作。

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日本政府在廿二日決定，將於九月廿七日為安倍晉三舉辦國葬，同日，也批准二○二二年版《防衛白皮書》，根據日本產經新聞台北支局長矢板明夫的分析，九月廿九日是日中關係正常化五十週年紀念日，但由於日本政府必須忙於接待出席國葬的各國政要，無暇慶祝關係正常化紀念活動，當然更不可能歡迎習近平訪日，修復日中關係。而，由安倍胞弟岸信夫主導編成的《防衛白皮書》幾個重點，都是安倍去年以來經常訴求的，強調「台灣是日本重要的夥伴與朋友」、「台灣情勢的穩定，對日本的安全保障與國際社會的穩定，至關重要。」矢板明夫認為，岸田文雄內閣還是在繼承安倍的抗中路線。

安倍晉三驟逝之後，高市早苗要繼承安倍遺志挺台、石破茂率領跨黨派國會議員訪台、岸田文雄內閣的持續抗中等，顯示安倍遺志將繼續被推動，挺台也會被貫徹。關注印太地區和平穩定及台海安全，不但是自民黨內的共識，也將是日本政界跨黨派的共識。誠如安倍夫人安倍昭惠在告別式上的致詞「（安倍）生前播種了許多種子，終將萌芽吧！」（種をいっぱいまいた，それが芽が吹くことでしょう）。

（作者為醫師，曾任日本國立鹿兒島大學醫學部及順天堂大學醫學部研究員）

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