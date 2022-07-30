自由廣場》鬼月？凶宅？

◎ 林基興

每到農曆七月，繪聲繪影的媒體靈異報導，拉抬收視率，以社會恐慌「自肥」。號稱命理師或靈媒虛張聲勢地裝神弄鬼，玩弄諸如招鬼禁忌等把戲，烘托「助桀為虐」的氛圍，可讓認知或自律神經系統失調者自討苦吃。

最近，台中地院駁回某訴訟案，苦主擔憂社會觀念「凶宅」壞其房價，因內政部「成屋買賣契約書範本」明定賣方應勾選是否曾發生兇殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡之情事。但同樣死亡，為何要「歧視」凶殺或自殺？這對家屬是傷口撒鹽。最近「COVID-19病毒致死算他殺與否」凸顯定義的荒謬，因內政部說不算他殺，但病毒不是兇手嗎？同為「凶手」的病毒、一氧化碳、盜賊或自己，有何差別？在病毒照妖鏡下，凶宅如隨意決定。不幸地，全台每年新增凶宅約兩千戶，導致訴訟等紛爭與不敢住或賣的資源浪費，遑論二度傷害親屬哀情。

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其實，凶宅觀背後是害怕鬼魂作祟。現代科學顯示靈魂是古人不解生理的假設，改變精神的藥物表明情緒的本質是生物化學，若有靈魂，腦傷就不至於傷及情緒。因疾病而血清素量異常，為何靈魂遭受抑鬱症和情緒障礙？其次，看見需要視網膜與神經元加上神經傳遞物質等，鬼均欠缺則不可能看見。

古人創造鬼魂嚇人或說勸人諸惡莫作，鄉野傳奇可神氣活現地述說鬼故事，但提得出證據嗎？諸如《聊齋誌異》之類的古書可娛樂或騙騙民智未開者，但經得起檢驗嗎？虎姑婆在夜裡拐小孩或水鬼變城隍等故事，聽聽就好，不能當真。

愛因斯坦說：「我也不敢相信，人死後還留存靈魂，因其反映恐懼或荒謬的自我中心。」期盼國人勿活在錯誤認知陰影下，即早揚棄鬼月與凶宅等錯誤觀念。

（作者為大學教授，科學月刊前理事長兼總編輯）

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