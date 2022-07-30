自由廣場》蔣萬安千歲助選團的奧妙

◎ 范綱植

中國國民黨台北市長候選人蔣萬安競選團隊出爐，網友笑稱「千歲助選團」，其中不乏許多具有新黨、親民黨背景之重量級人物。這樣的布局，顯然是針對黃珊珊而來。

黃珊珊於一九九八年，廿八歲時便獲新黨提名，以港湖選區第一高票入主第八屆臺北市議會，隨後加入親民黨成為六連霸議員。這十三位蔣萬安助選大將，幾乎都是黃珊珊在新黨、親民黨、以及市議會的前輩或同袍，想當然必有足夠的接近管道，與黃珊珊私下打暗號、密室協商「如何保全大局」。

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事實上，柯文哲八年市長期間有太多政策、作為，可供蔣萬安疾呼挑戰並且提出具體興革方向，直接與市民產生對話、共鳴；最起碼選戰當前也應該找同為國民黨青年世代的連勝文象徵性支持。然而，當前的蔣萬安儼然一副「叔叔、阿姨，我不想努力了！」坐等長輩們幫忙搓圓仔湯，期望形成「棄黃保蔣」的形勢，配合台北市的選民結構條件，即想輕易問鼎台北市長寶座。

這樣的當選過程一旦成真，堂堂首都市長竟然是靠市議會的公公、老老們「喬」出來的，俗話一句「出來混總是要還的」，未來台北市政府如何與市議會維持正常對等的府會關係？

（作者為台北市民，法學碩士）

蔣萬安根本自打嘴巴

◎ 陳和文

針對民進黨台北市長參選人陳時中表示，雙城論壇一個半小時視訊，花九十五萬元卻沒成果，造成浪費，國民黨參選人蔣萬安指出，透過雙城論壇促進兩岸交流是好事，搭建一個溝通橋樑花九十五萬元「絕對不浪費」，是陳眼光太狹隘。

然而，台北市議員林穎孟提出歷年由台北主辦的雙城論壇費用，其中二○一八年是實體論壇，且分四組討論，共花費八十五萬元，平均一分鐘一七七○元，今年一分鐘卻要一萬多元。林穎孟批評蔣萬安沒有做功課就急著替柯文哲護航，真的選上市長還得了。

若不涉及統戰和政治目的城市交流，而且可以獲得實質上的成果，市民不會反對花點錢舉辦雙城論壇。但事實是雙城論壇已成為中國進行統戰伎倆及陰謀的活動，全民皆知，既然沒有具體的實質成果，就是浪費。

猶記得蔣萬安於五月時才評論雙城論壇，並提出應具備「中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等」三條件，舉辦論壇才有意義。現在中共軍機仍然天天擾台、繼續在國際上打壓台灣、把台北及柯Ｐ當小弟看待，完全不具備舉辦條件，遑論成果，蔣萬安的「不浪費」說，豈不是自打嘴巴？

（作者為公務員，新北市民）

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