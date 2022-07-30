自由廣場》從味全龍談新竹球場說起

◎ 林志翰

筆者從高中時就愛看龍象大戰，大學沒課時常常跑到台北市立棒球買張門票靜靜地坐在內野區觀賞球賽，絕非諸多弄不清楚哲瑄、智瑄或是釣蝦、旅長這些「一日球迷」之輩。對於新竹市立棒球場近日的紛擾，有話要說。

首先，新竹市立棒球場進行正式職棒比賽前，做為主場球隊的味全龍二軍跟台中市成棒隊先打了一場壓力測試賽。味全龍隊的二軍投手教練蕭一傑盛讚新完工的新竹棒球場具有現代感，風向跟日職千葉海洋球場類似，並詳細分析了球場各區設備。味全龍一軍打擊教練張泰山，則在正式比賽前一天表達對於球場改善感到「非常滿意」；總教練葉君璋也說，球場大致上已整理完畢，有些狀況仍需要時間維護保養，才會漸入佳境，「沒什麼太大問題、很滿意」。

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新竹市政府與職棒味全龍隊旗下龍來球場公司簽署委託民間經營管理的合約，龍來公司擁有新竹市立棒球場十年經營權，外加五年優先續約權，試問，正式比賽開打後的場地問題無極限地政治獵巫林智堅，合理嗎？

其次，二○一七年六月廿九日，紐約洋基隊百大新秀外野手Dustin Fowler首次在芝加哥白襪的球場亮相，結果一局下半便因為追趕界外飛球，撞到了圍牆上沒有安裝護墊的「接線盒」，被診斷為右膝髕腱斷裂、整季報銷，後續大聯盟生涯只出賽了八十八場。Fowler在同一年對白襪隊與管理球場的伊利諾伊州體育設施管理局提出訴訟，並索取過失賠償，訴訟之路至今遙遙無期。

味全龍隊三壘手劉基鴻處理不規則彈跳傷到手指，富邦悍將隊外野手林哲瑄飛撲接球傷了左肩，這些憾事筆者深感同情與祝福。但是，場地不規則彈跳在許多比賽中屢見不鮮，外野手飛撲接球或是接深遠飛球撞上全壘打牆導致受傷的事情也經常上演，這些責任歸屬與場地的相關程度有多少，恐非誰說了算。

最後，身為棒球迷，筆者最想說的是，新竹市立棒球場從三十分至八十分，雖不完美，但負責任、積極做事的人不該獨自承受所有的責難。至於那些「一日球迷」的政治人物之諸多攻訐，我們應有辨識真假、輕重的自信才是。

（作者為國中教師，台南市民）

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