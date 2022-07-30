自由廣場》若裴洛西自東岸登台…

◎ 劉熙明

美國眾議院議長裴洛西「暫定」訪問台灣一事，觸動了美中兩強的緊張關係，中國揚言要出動軍機伴飛等強硬措施，美國則是軍方制定安全應變計畫來保護裴洛西的座機。裴的座機如果是要降落在桃園國際機場，由於必須經過中國自訂的東海防空識別區，中國有藉口出動戰機伴飛，最壞的情況下不排除會擦槍走火，引爆紛爭。

因此，如果裴洛西確定要訪問台灣，為了讓貴賓座機更安全，政府或許可以建議美國，由不在中國東海防空識別區的台灣東部太平洋岸進入我國境，然後沿台灣國內線飛至松山機場，或在花蓮機場降落後，搭火車專車到台北。如此可以避免中國可能激進的軍機伴飛行動危及裴洛西一行人。

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有媒體報導裴洛西出訪可能搭乘軍機，因此若由太平洋岸進入台灣，美國海空軍與航空母艦在東部遼闊海域易於部署，更可確保安全。如果座機在關島或訪問日本後接著來台，飛機可沿著安全的日本西南諸島，由琉球群島到與那國島的日本領空，經過距離台灣宜蘭約一百多公里的與那國島後，就直飛台灣東部領空。再者，裴洛西如果是訪問東南亞國家後，亞洲的最後一站來台，也可經由菲律賓領空進人台灣東岸。

未在中國防空識別區的台灣東岸廣闊太平洋，共軍海空軍是弱勢，美國海空軍又有來自沖繩基地就近支援，以及美日安保條約多年的軍事合作，中國軍機搗亂的風險很大、機會很小。因此，由最容易部署護航、最安全的台灣東岸太平洋海域近入台灣，降落松山機場，應是美軍可以考慮的計劃。不知航空、軍事專業人士以為然否？

（作者為台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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