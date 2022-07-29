自由廣場》中共搞不懂的「國會」意義

◎ 張宏林

我們會稱呼民主國家的國會是「最高民意殿堂」，這可不是拍馬屁的恭維奉承，而是不論你是一院制、兩院制、多院制，國會的成員皆為「民選」而來。國會選舉也會盡量朝向較多元的代表，而非像是首長選舉最終僅能有一席。

就以台灣來說，2020年蔡英文總統雖獲得史上最高的817萬票，但若從同時進行的立法委員選舉中的「政黨票」來看，跨過5%門檻獲得席次的四個政黨（民進黨4,811,241票、國民黨4,723,504票、民眾黨1,588,806票、時代力量1,098,100票），總加票數可是有1,222萬左右的選票。就算以73席的區域立委選舉來看，兩個主要政黨（民進黨6,332,168、國民黨5,633,749）合計獲得票數，也同樣高過獲勝總統的票數。

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所以民主國家國會裡，有各種不同價值、有南轅北轍的主張，這是再正常不過！這在要求一言堂、黨大於國家的中國眼中可能無法理解，畢竟「全國人民代表大會」就是只負責一致鼓掌通過的橡皮圖章機構，怎會搞得清楚，美國眾議院議長裴洛西，並不是行政部門拜登政府的延伸，而是美國最高民意殿堂的代表！美國國會同樣負有監督政府、審議預算及立法的重要角色。為了美國最大利益與各國積極交流，聽取各種正反意見，與美國各地僑民互動，以作為立法與監督的參考，這都是國會議員必須擔負的角色與責任。

執政黨多會尊重各國議會與議員交流，不敢多干涉，這也是權力分立的精神。台灣有些政黨立委、議員們常喜歡組團到中國參訪，難道總統可以伸手禁止嗎？這會在台灣引起多大的政治風暴？所以無法理解台灣怎會有政治人物附和中共這種兇狠威脅性命方式，反對美國議長來訪？有鄰居被恐嚇不准外出，我們不譴責流氓，反而警告鄰居不該嘗試出門挑釁？如果你同意，那麼是不是乾脆刪除所有行政官員、立委與議員等出國考察經費，因為台灣任何官員及民代出訪他國，不都是破壞中共眼中的「一中」體制？中共所謂的不該干涉中國內政，不也諷刺地呈現，它也在干擾他國內政不是嗎？噢，不止，中國還影響他國的選舉呢！

美國眾議院議長可是繼美國副總統兼參議院議長後的第二順位繼承人，也就是美國政壇地位第三高的政治人物。議長如果和總統屬不同黨派時，更會是反對黨的代表領袖。美國國會具有立法、代表選民發言、監督、公眾教育、調解衝突等不同任務，絕對是美國政治的權力中樞，別忘了眾議院還有宣戰權。

了解這些後，我們就會知道，專制的中共官方用這種恐嚇、威脅眾議院議長生命的野蠻方式，是何等嚴重的事情，這等於就是對美國人民的宣戰。而且這種戰狼外交，肯定會促使更多美國政治人物與人民的覺醒，了解中共不只威脅台灣，而是威脅所有追求自由、民主的國家。我相信各國也會開始思考，過去天真的以為扶助中國經濟發展，等他們富裕後就會變成國際良善公民的錯誤策略，因為事實證明中共富裕後，是把錢轉變成武器，來威脅民主體制！

（作者為公民監督國會聯盟執行長）

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