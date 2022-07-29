自由廣場》痛心談國軍訓練與管理

◎ 張健常

戰車兵演習前意外致死，陸軍公布初步調查結果，揭示去年曾令頒「軍事訓練通報第二十三號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅可執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性工作。經專案小組調查，確有未依規定派遣人員、違反保養紀律，致生重大意外，已檢討各層級負有領導及督檢責任幹部核予記過、調職處分。

位在恆春的三軍聯訓基地，各聯兵旅、砲指部等相關人員裝備，都須經歷完整的駐地訓練、基地鑑測合格始有能力進訓，每年不論是「聯勇」或「漢光」操演，都是配合陸空聯訓，真槍實彈的戰術化操演，風險、強度及壓力都非常高，僅入營四個月的役男，扣掉打草、站哨等零碎勤務，是否已完成相關武器裝備合格簽證，實在大有疑問。

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戰甲車多是二戰時期的產物，運用在歐亞大陸地廣人稀的沙漠或平原有其優勢，然台灣地狹人稠寸土寸金，運輸機動費力耗時，在四處受限的訓場裏開火射擊都要廣發通告、地方拜會以敦親睦鄰，卻仍屢見民眾陳情抗議，稍微壓壞柏油路就要求軍方負責修復，遑論流彈波及民宅。

多年前高雄某陸戰隊營區內死了一條小白狗，台北的國防部大門口便聚集了大批抗議民眾，逼得部長出面道歉，涉案三位士官兵則被依違反「動物保護法」以傷害動物致死等罪起訴。

國軍這種訓練，實在難以想像戰車如何在訓場外能精準發揮制壓打擊的效果？萬一不幸打死老百姓了又該如何？

據媒體報導，國軍六年來共發生二十起意外事件，包括其中十一起墜機、三起戰車意外事件，釀二十九死。因應強敵環伺且兵源短缺，不但國軍招募已打到監獄受刑人的主意；美國前國防部長艾思博也呼籲：台灣男女都應服役一年以上，並增強後備動員能力。而真正戰力發揮還要靠精實訓練，高品質的人員素質與管理，否則單靠舉債買軍火，卻躲不過自家的砲管。不只死者家屬，全民都不禁悲嘆：「國軍生病了嗎？」

（作者為前飛官，備役空軍上校）

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