社論》戰略模糊乎？ 戰略猶豫乎？

緬甸軍事當局處決四名民主人士，美國國務院呼籲中國發揮影響，促使緬甸重返民主。不難預料，中國外交部強調，中方始終堅持不干涉內政原則。二○二一年初，緬甸軍事政變。之前一年，習近平訪問緬甸，會見翁山蘇姬。結束返國，武漢封城，習近平就未再離開國門了。最近，王毅訪問軍事統治的緬甸時稱：不受各自國內變化影響，始終堅如磐石、牢不可破。北京看的是地緣政治、經濟，翁山蘇姬下的緬甸要爭取，敏昂來下的緬甸更好掌控，為什麼要促使這個國家重返民主呢？

華府對中國的期待，總是擺脫不了浪漫幻想。美國眾議院議長裴洛西，八月訪台計畫，被媒體曝光後的後續，也是一例。拜登對記者，一面說軍方認為目前這不是一個好主意，一面宣佈預計七月底拜習會談。拜登還考慮，解除部分的對中關稅，提振美國經濟。五個月來的烏俄戰爭，蔓延出全球性的能源與糧食危機、通貨膨脹、供應斷鏈，極端氣候也在多地發威。面對內外壓力，包括期中選舉，目前拜登對習近平，似乎偏向「合作」。而北京也自我感覺拜登有求於我，對裴洛西訪台先聲奪人：中國軍隊絕不會坐視不管。中共喉舌還叫囂：中國要不惜面對一場高強度的台海軍事危機。等因奉此，正如美國參議院共和黨領袖麥康奈所言，若裴洛西放棄出訪台灣，將讓中國贏得「某種勝利」。

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上週，率團訪台的美國前國防部長艾斯培直指：一中政策現在沒有用了，應要遠離戰略模糊，在美國應要重新有不一樣的討論。不過，季辛吉仍在為中國辯護，他批評拜登對中政策過於對抗性，應該效法尼克森的靈活性。其實，季辛吉兜售的，還是他賣給尼克森的那一套。而他那一套，最後養出反噬西方的工廠與市場，而西方自殘造就的中國經濟成長，非僅沒有觸動政治改革，反而刺激其軍事野心，且集結不自由國家挑戰美國霸權，建構以天朝為中心的國際秩序。

三月中旬，拜登與習近平視訊會談，有所謂不尋求同中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國發生衝突。到了七月上旬，布林肯與王毅會談，又增加了不挑戰共產黨執政地位、不尋求改變台海現狀，總之不給習近平三連任添麻煩。與此不同，龐皮歐代表另一主張，美國應該外交承認「中華民國台灣」是自由主權國家。戰狼躍躍欲試了，在印太地區考驗美國盟友的集體決心，危險動作越來越頻繁。所謂的戰略模糊，如果淪為戰略猶豫的同義字，只會更加刺激北京的虛張聲勢之舉。

中國，台灣，兩者的定位與關係，華府仍存在思維拉扯。有些政界、智庫的論述，反對的是中國以武力片面改變台海現狀，但是，他們很少表示反對中國和平統一台灣。因為，從季辛吉到習近平把「台灣屬於中國」當成緊箍咒，五十年來對華府思維形成制約反應。殊不知，支持「和統」，便合理化了「台灣屬於中國」的北京論述，進而給它「武統」的附贈權利。對台灣主權地位的模糊，正好打開北京染指台灣的胃口。美國駐中國大使勃恩斯表示，美中關係可能陷入五十年來的低谷，雙方在經濟、科技、安全和人權等各方面都有分歧。儘管如此，拜登、布林肯仍汲汲於與戰狼維持溝通。北京否定海峽中線，機艦擾台常態化，武力改變現狀已是進行式，華府仍曲意迎合北京一中原則，是怎麼樣的畫地自限思維有以致之？

拜登上述：軍方認為現在裴洛西訪台不是好主意；有報導指出：五角大廈官員擔憂，六月美國軍機和中國軍機發生某類型「對陣」交鋒事件，有可能再度發生。華盛頓郵報專欄作家羅金說得一針見血：裴洛西計畫訪問台灣，令拜登政府進退維谷，白宮希望裴洛西改期，但又怕挨批太軟弱。羅金披露，美軍正擬定保護裴洛西訪問團的選項，納入考慮的措施包括調派航空母艦或戰鬥機，為裴洛西搭乘的軍機提供密切空中支援。確實，兩手準備，虛實交錯，才有戰略模糊的效果。否則，若模糊不了對手卻模糊了隊友，就糟糕了。而依CIA局長伯恩斯所示警，中國似已決心要對台灣動武，俄羅斯入侵烏克蘭的經驗，只影響了北京對「何時」和「如何」動武的盤算，至於「是否」動武，則未受影響。

後果堪慮的是，如果拜登的猶豫，成為習近平的心證，則大家所擔心的，比烏俄戰爭更大的危機，就更可能爆發了。

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