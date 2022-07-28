自由廣場》防杜詐騙 有賴相關部會協同合作

◎ 魏世昌

警政署刑事局統計，二○二一年詐騙案件總數高達二．五萬件，比前一年多了五％，詐騙總金額高達五十億元。今年詐欺案持續攀升，上半年就發生一萬三三○一件，騙走卅一億元，若無法有效抑制，以上半年的速度推估，全年國人遭詐金額恐將突破六十億。

為加強預防簡訊詐欺犯罪，目前刑事局的防制手法，除了165詐騙電話外，也一直在推動關鍵字的攔阻。但事實上，其他常見詐騙手法，近來更多以金融機構名義發訊息，這些訊息甚至躲過可追查的電信簡訊，瘋狂透過LINE、Telegram或者iMessage簡訊發送。從民眾每天刪不完的詐欺罐頭簡訊，刑事局詐騙簡訊的攔阻率只有六％來看，顯示其阻詐措施用處不大。

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即令警方查獲案件，由於詐騙工具都是人頭帳戶、手機，查緝後只能追到提供帳戶、手機的人或取款車手，至於藏身幕後的金主、主嫌，則少有緝獲者，因此詐騙手法一再推陳出新，綿延不斷，反正出事時被抓的多是詐騙集團下游成員，法院也普遍量刑輕。而今更棘手的是，虛擬貨幣、NFT以及與可匿名交易的第三方支付這類新型態詐騙，未明確界定主管機關，根本沒人管，民眾也不知要向誰求助，警方在追查上更為困難。

因此想要根本阻斷這類犯罪，一方面除了必須加強國人的金融和法治素養，減少潛在被害人外，另外因詐騙手法多元，非單一部會就能夠解決，而是有賴各相關部會，如法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會、警政署，跨部會整合相關資源，彼此協調合作才能共同防堵。

（作者是資訊工程師）

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