社論》政黨攻防回力鏢

超越顏色、黨派、台灣優先，這些口號很容易喊，但是知易行難。台灣的民主實踐，有一個明顯的陷阱，即，顏色之爭、黨同伐異、意識形態，甚至長官意志是硬道理，不少理性的人碰到就會雙標。是非黑白，因此受到扭曲。更麻煩的是，它形成一種人才的反淘汰系統。透過這種系統的篩選，顏色、黨派、意識形態在中間，長官最優先，真才實學放兩邊，所以滑頭出頭的機會多。國民黨已經吃過這個虧了，現在，民進黨、民眾黨也開始吃這個虧。台灣若是正常國家，沒有外來威脅、介選，民主運作誤差只要主權在民問題不大，偏偏對岸有個中國充滿敵意，與台灣形成治理人才的競賽。

近年選舉，各黨偏好使用回力鏢。回力鏢，用起來很帥氣，也有殺敵作用。它的缺點是，殺敵之後，往往回頭打痛自己。最近有一個回力鏢，叫做落跑。林智堅、陳時中被指落跑，朱立倫則被挖歷史，桃園縣長任期未滿轉任行政院副院長，接駁參選新北市長。朱立倫落跑，還有二○一六。當時，經過提洪又換柱的橋段，由他以請假的方式參選總統，落選後又回鍋新北市長。另外還有一種，兩條腿並未落跑，但是精神已告外遇。二○二○，柯文哲，在總統大選跑道徘徊，「郭柯配」或「柯郭配」，只聞樓梯響不見人下來，最後被郭台銘擺一道。二○二四，柯文哲繼續精神外遇，台北市政、防疫，早就丟給接班人黃珊珊，市長專攻砲打中央政府、防疫指揮中心，念茲在茲選總統。別人很難罵柯文哲落跑，柯文哲卻可罵別人落跑，因為他是精神外遇。

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新竹棒球場，整修後重新啟用，傳出球員受傷，原來是場地整修缺失。林智堅的政績，為此有點落漆。國民黨，民眾黨，見獵心喜。但，新竹棒球場，國民黨長期執政，離離落落。柯文哲，大巨蛋孵了八年還沒孵出來。球員，民眾，都有權利不滿。唯獨，政黨政客，罵人罵自己。立委，換跑道似乎最自由。立委帶職參選，落選還是立委。這次，區域立委蔣萬安、蔡其昌、許淑華等，不分區立委賴香伶、高虹安等，帶職參選，而各黨過去、現在，也都曾批評對手落跑。可見，回力鏢，雙標黨，似乎不是哪一黨的專利。台灣的民主活力，備受國際矚目。但老實說，選民的進步，遠超過政黨政客，這種落差若不拉近，將是長期的隱憂。選票，不能投給比較好的，只能投給比較不爛的，這樣的印太民主領頭羊豈不慚愧？

談到落跑，台灣選舉史上的經典之作，恐非韓國瑜莫屬。二○一八，公教年金改革等，引發部份民眾不滿，韓氏彷彿彌勒救世神話，一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，貨出去、人進來、賺大錢，韓流掀起民粹狂潮，高雄市長輕鬆入座。可惜，韓國瑜，國民黨，得意忘形，當選半年後便表態，直攻二○二○大選。韓國瑜與習近平，皆以為形勢大好，一國兩制台灣方案，而國際情勢風向轉變，結果慘敗收場。憤怒的高雄市民，且在當年六月六日予以罷免。

回力鏢，飛出去時，選民焦聚眾矢之的。等它回頭時，大家又看到投鏢者滿頭包。其實，各黨常用回力鏢，也讓頭家看更清楚各黨、候選人的底細。還有一種也很妙，叫做未來回力鏢。當落跑成為話題，致力市長連任的侯友宜，也被超前要求承諾不會落跑，當選兩年後改變跑道。在此，我們不想為侯氏辯護。我們好奇的是，這個回力鏢以後會掉在哪個政黨、哪個候選人的頭上。有趣的是，通常被落跑問題纏身者，多屬民眾滿意度高者，真是台灣選舉的弔詭。基於己方的利益，捆綁對方最佳人選，只許次佳人選出馬，這樣的選舉誰是贏家？恐怕不是人民！或許，這是選舉制度陷人於罪吧！

數位時代來臨，選民的訊息越來越充分，自主性越來越高，這是正面的發展。反觀，專制集團國家，卻是另外一套精英選拔系統，不受民意左右。於是產生一種幻覺，如柯文哲所形容的：中國官員素質比台灣政務官好。這樣的印象，顯然是不明就裡，卻也提醒我們台灣的民主惡性競爭，造成了某種程度的人才折損。中國正以專制方式組織幹部隊伍，台灣的民主多元更沒有理由在治理人才上輸給對岸。台灣民主化初期，國會亂象令人詬病，國際媒體時加嘲諷，北京更拿來當作反民主負面教材。隨著憲法增修，立委悉由台灣產生，亂象逐漸改善。但願，在頭家雪亮眼睛的監督下，台灣的選舉制度、文化向上提升，讓我們的民主成為有效能的民主。

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