自由廣場》柯文哲滿腦總統夢

◎ 蔡美珠

台北市長柯文哲任期未滿，已搶先預測後年總統選舉各黨佈局，他並分析若國民黨於今年底選戰可達成六都過半目標，則黨主席朱立倫必定參選總統，而新北市長侯友宜則可能「脫黨」參選，而柯自己是否搭擋鴻海創辦人郭台銘，柯則未正面回應，僅稱「是誰要找我，不是我想找誰」。

柯文哲的談話基本上包含幾個預測，就是國民黨在六都過半。目前這種情況是相當可能發生包括台中市、新北市，兩個市藍綠的民調支持度差距都在十趴以上。民進黨如果沒有換將，依然由林智堅選到底就可能丟掉桃園市，因為林智堅原本清新有能力的形象都已被砲轟的體無完膚。目前恐怕已無法因鄭文燦在桃園市深耕八年就能彌補的。柯文哲當然希望至少台北市是由黃珊珊當選，因此拿國民黨六都不過半為藉口。

請繼續往下閱讀...

再來若國民黨於今年底選戰可達成六都過半目標，則黨主席朱立倫必會參選總統，而新北市長侯友宜則可能「脫黨」參選。朱立倫參選總統與否實在無法預料，畢竟大位不以智取，再多的算計也無法達成個人的野心。至於侯友宜如果沒有獲得國民黨提名脫黨參選的機率，筆者個人判斷是接近於零。因為侯友宜剛選上新北市長就要選總統就已經很過份了，還要脫黨參選，是不是又要搞得民怨沸騰。

至於柯文哲，他在七月廿日接受網路節目專訪，主持人問柯文哲後年是否一定會有角色？柯文哲說「對啦，選是一定要選，我不選，民進黨太容易選，好歹要讓民進黨社會財富重分配，要讓它（民進黨）多花點錢。」

自己想選，那就看他要怎麼選？跟誰搭檔？都是他的自由與權利，只是現在就開始在關心總統大選，未免證明柯P已是滿腦子都在做總統夢了！

（作者是退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法