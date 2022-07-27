自由廣場》裴洛西訪台 牽動民主世界的務實與務虛

◎ 林文彬

美國作為民主世界的鞏固者，其眾議院的設計與地位，是民主體制的重中之重，惟眾議院議長裴洛西近日傳將訪台，卻遭來中共的無理反對，並放話後果自負，此舉除反映中共對民主的無知之外，民主世界更應在面對中共崛起的務實與務虛之間，做出適時、適當的聰明反應。

事實上，民主與專制的認知世界就是不同，世人對專制的務虛縱容只會更緣木求魚。誠如多個歐洲國家對中共霸權崛起的體認所感：這是一場「價值觀」的戰爭。言下之意，價值牽涉的民主與民族、公民與順民、多元與獨裁等都將成為意識形態的差距。因此正當民主國家的議會挺台，傳達多元的聲音支持民主台灣之際，中共卻一再挑起事端，藉機抗議，卻不知這是民主的常態，且是國家行政之外，立法監督的必要手段。無怪乎中共會認知失調，以為能像習近平一聲令下，萬民齊跪，立法朝拜習皇天朝的一言堂一樣，無人挑戰。

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這從最近捷克、立陶宛、歐盟，及美國等議會議長、副議長、議長等先後訪台，甚至台灣立法院院長率團互訪，而中共一再跳腳，說三道四的惡劣行徑以觀，此不僅褻瀆各國的最高民意殿堂，更顯露其對民主體制的無知和專制顢頇的霸權心態。相信各國必將點滴在心頭，體悟中共心中只有專制、再專制的霸權獨裁思想，而毫無民主、多元、公民的自由生活價值可言。這正是現在兩個世界的不同，尤其在專制欲將侵吞民主的危急之際，民主世界在務實與務虛之間，豈容遲疑，並誤給專制者予取予求的空間。

因此，中共阻擾裴洛西議長訪台，所透露的不同價值觀，已被再次看破手腳，從而自由世界對於民主的定義與追求，自應更清晰地表現出來，轉向更務實的手段，以免再養虎貽患。

（作者是雲林縣議員）

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