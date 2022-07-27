自由廣場》﹙林保華專欄﹚中共挑釁，美國擔憂還是反制？

美國總統拜登暴露美國眾議院議長裴洛西訪問台灣的高層分歧，不管有意還是無意，都迫使中美在世界面前公開對決，不論哪一方退讓都是紙老虎，後遺症不可小覷。七月底拜登與習近平的熱線通話應該是要向習近平表達撤銷關稅的善意，這下就被裴洛西訪台干擾。

這次拜登是以美國軍方來制約裴洛西， 正好美國參謀長聯席會議主席密利將軍訪問印太地區，他在途中表示，解放軍過去五年來在攔截美國及其盟友的飛機與船隻上已經變得更激進挑釁，這類不安全互動的次數大幅增加，此舉令人擔憂。

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美國高層的確也多次對中共的「尋釁滋事」表示擔憂，中國已經成為全球的「麻煩製造者」。普通百姓當然只能表示擔憂，但是掌握公權力的政府就不能表示擔憂而已，應該利用手中的公權力進行抵抗與反制。尤其美國作為超級強國，如果也只是表示擔憂，其他國家就只能向習近平的天朝納貢稱臣。

美國以前偏重擔憂，因此不斷與中共對話，尤其在柯林頓與歐巴馬時代，他們以為透過對話可以說服中共改惡從善，根本沒有認識到中共是一個邪惡的流氓政黨。中共把對話看成美國示弱而不斷進逼。在江澤民時代，中共領導人還會講幾句拍美國馬屁的話，到後來他們就爬到歐巴馬頭上，在哥本哈根與杭州公然侮辱歐巴馬，可嘆口齒伶俐的歐巴馬在中共面前卻默然無聲。美國這種被動情況到川普才得以扭轉。那是中國在美國經濟反制下放下天朝架子要找美國對話，可惜現在情況又倒轉回來，拜登因為擔憂而不斷致電習近平，讓習近平覺得自己奇貨可居。

台灣到了本世紀才成為中共的核心利益；美國眾議院議長金瑞契一九九七年訪問台灣不是什麼問題，怎麼今年裴洛西要訪問台灣就要踩上高壓線，中共要採取軍事行動？這證明美國已經在中共面前節節敗退，逐漸喪失超級強國地位。

因此美國在表達擔憂時，更須採取反制措施。如果說拜登沒有做顯然也不公平。但是他的反制措施限於結成反對中俄的統一戰線，在中共面前仍然害怕衝突。

美國派機艦來亞太地區算是反制，但是沒有新意，中國無視國際裁決將南海島礁軍事化，美國即使每天有機艦繞來繞去也收復不了「失地」，這種做法就是做秀而已，也怪不得東協國家不敢堅決站在美國一邊。

二戰後共產國家對外出擊，擴展勢力範圍；自由世界則是被動的圍堵。一個主動，一個被動，高下立見。反制不一定非得軍事手段，但它是解決問題的最高形式。美國發展軍備是為了最後與獨裁國家決一雌雄，還是只是僅供展覽與出售？

至於非軍事手段，以科技制裁最有效，然而制裁多年，沒有影響中國軍武與太空發展，美韓台還有誰繼續將高科技供應給中共？該查了。 （作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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