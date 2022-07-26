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自由廣場》數位中介法應保護言論自由不被中國介入

2022/07/26 05:30

◎ 潘寬

《經濟學人》近日提出警告，來自中國的抖音（國際版叫Tiktok），以短影片的方式風靡全球，臉書、YouTube和Instagram等的社群平台，市場逐漸被瓜分；重點是外界一直有隱私被抖音中國總部、甚至是中共存取的憂慮。印度甚至以「偷竊並暗中傳輸印度使用者的資訊」為由禁止抖音。當各國都已警覺，位處中國霸權擴張前線的台灣，準備好了嗎？

文中直指抖音急起直追，成長速度遠勝其他平台。二○二一年，TikTok僅花四年左右的時間，就讓使用者數達到十億，這是臉書、YouTube和Instagram花了八年才達到的一個里程碑。另外，短影音的方式成功抓住廿五歲以下年輕人目光，TikTok在美國的使用者中約有四成四是廿五歲以下人群，而臉書的使用者中只有十六％是廿五歲以下的。而抖音由中國人創辦、接受中共管轄的事實也充滿危險。因為越來越多人透過這個平台獲取資訊，而中共除了可能獲取用戶資料外，更有能力決定什麼內容可以出現，什麼不該出現。

中國對台灣的統戰無孔不入，除了政府的文攻武嚇，網路上的實質影響力也應受重視。例如台灣臉書貼文由中國人審查，像是武漢肺炎或者抨擊中國人的一些詞彙都可能被禁，直接干預台灣人的言論自由。或者像抖音這樣讓年輕人喜愛的影音平台，由於演算法掌握在中國公司手上，使用者觀看的內容必將受演算法影響。因此NCC最近推出《數位中介服務法》就顯得更加重要。除了拿回平台審查權，藉由該法案規範網路平台公開透明。保護台灣的言論自由不被外力介入更是重中之重。

（作者是太陽花學運參與者）

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