自由廣場》柯P會心甘情願被當成是戇呆嗎？

◎ 施文儀

台灣民眾黨推出二○二二年全新選戰歌曲「逗陣行」，其中副歌用台語唱了一句「為著咱的幸福，阮的囝兒會徛予在，心甘情願，予人當做是戇呆」，無獨有偶「贛」字出現兩次，歌曲的最後一句「是憨人，亦有作夢的心情」更是由黨主席柯文哲壓軸獨唱。

整首ＭＶ看來，包裝不錯，不過總覺得有些不搭或不實在，特別是由常以智商高達一五七自豪的人來唱自己是戇人，直覺反應這些「攏係假」。說柯文哲是戇人，不只會跌破眾人眼鏡，連眼珠子也都掉滿地，而柯文哲本人唱了臉不紅，應是有練臉皮深厚功夫吧。

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柯文哲有戇嗎？有心甘情願讓人當做是戇呆嗎？在台灣人心目中，他從來就不是戇呆的人設，綠營支持者普遍認定他是個奸巧、過河拆橋，為利忘義及人格破產的政客，與戇呆沾不上邊。

說到柯的人設，柯文哲可能最像金庸小說《天龍八部》中，復國心切的慕容復。他的「轉移焦點」可媲美慕容復的「斗轉星移」；明明治理能力遠不如小英及阿中，但他老愛跟他們比，骨子裡更瞧不起小英和阿中，江湖人稱「北喬峰，南慕容」已是沾光，把柯文哲和侯友宜合稱「雙北難兄難弟」也算過譽。慕容復受沉重的復國壓力，所作所為及作風並不光明磊落，常為達到目的不擇手段，最後走上絕路，柯文哲是否也有「復國」壓力？唯其作風堪稱台灣近代史一絕，無人能及，其政治路終歸窮途應無懸念。若有人評論慕容復是個戇人，金庸勢必氣到從甕中跳出來告人。

台灣五、六○年代就曾流行一句「天下第一戇，選舉運動」，是嘲諷「柱仔跤」幫候選人宣傳、送禮、買票和頂罪，真是戇到脫褲。從民眾黨《逗陣走》的歌詞中，不難發現民眾黨有號召天下戇人為柯黨羽助選的企圖。今年九合一大選，各黨都在號召它的支持者歸隊，有人把支持者當戇人，有人此時才把支持者當貴人，但是究竟有沒有人把人民當主人？還得好好觀察，以免「眼光不夠」再次被騙。

順便一提歌名應改做《逗陣行》而非「逗陣走」，逗陣是台語，和「走」合在一起是「一起跑」之意，我想應非作曲者之原意。另外，「予」是給的古漢文用字，讀「乎」音，而「站乎栽」不符古漢文之用字，應寫成「徛予在」，也就是站得穩，基礎扎實之意；又「囝兒」才是兒子的正確寫法。以上可供學習台語之漢文用字者及台灣民眾黨參考。

（作者為前疾病管制局副局長）

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