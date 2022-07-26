自由廣場》（鏗鏘集）別人的孩子死不完

◎ 王景弘

台灣要走以色列模式，全民皆兵，恐怕只有蔣介石可以辦得到；要採美國模式，把從軍當一種奉獻、歷練、榮譽與志業的選擇，需要觀念改變和政治勇氣。

年輕世代有從政熱，沒有從軍熱，喊「自己國家自己救」，未必適用到從軍，他們仍受自己和長輩的舊觀念左右。「當兵」常被聯想到待遇低，生活苦，沒前途；社會沒有現代軍備需要科技操作與管理的觀念。

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美國前國防部長艾斯培建議，台灣義務役至少應延長一年，以展現自衛決心。四個月兵役只在數饅頭，辦夏令營，談不上國防自衛。令人欣慰的是，如此建議如果實施，最受影響的年輕世代並沒有抓狂，反而是國民黨親中退將吳姓立委叫囂。

吳某以退將搞政治，消費「八百壯士」，端坐人民大會堂俯首聽習皇訓話，國民黨竟把他當模範，保送立法院，以中國統戰論調論政，此次趁機又重彈疑美、降中的「和平避戰」。

朱立倫喊國民黨「親美」，退將立委卻指控美國居心「別人的孩子死不完」，要利用台灣打頭陣「拖垮中國」。

退將愛和平，應該是叫習皇「避戰」。戰爭威脅源自中國，台灣只是自衛，美國更不想戰爭。民主國家的「競爭」策略，要與共產體制和平競賽，中共怕被拖垮，放棄侵略就能避戰。

蔣介石當年想「反攻大陸」，美國只承諾協防，制止他「反攻」，這是「避戰」。在民主體制下，台灣問題是自衛，不是「反攻」，美國提供防衛軍備，並採取外交預防，軍事嚇阻，都是避戰之策。

如果台灣不自衛，而求美國防衛，那台灣心態才是「別人的孩子死不完」；美國協助台灣自衛，吳某竟罵美國，那是台灣養老鼠咬布袋；自衛旨在保障國家生存，不抵抗侵略不是「避戰」，而是投降。

（作者是資深新聞工作者）

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