自由廣場》（北社評論）台日經貿永固 邦誼長存

◎ 吳欣怡

台日第四十五屆經貿會議已於今年二月舉行；同時台灣多次申請（CPTPP）「跨太平洋夥伴全面進步協定」入會案，日方均表歡迎加入之意。期待日方能扮演積極角色。讓台日在經貿投資、產發合作等各項攸關CPTPP等議題，能一起來共推共榮。

日本是台灣第三大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，台灣也是日本第三大貿易夥伴；二○二一年雙邊貿易總額八五三‧一億美元，我國對日出口二九二‧一億美元、進口五六一‧一億美元，我國對日貿易逆差二六九億美元；同年臺灣對日本投資廿五件，金額廿二‧一六億美元，同期日本對臺灣投資二三一件，金額七‧二九億美元，雙邊投資總額廿九‧四五億美元。

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同時，台日企業在第三國進行相關合作之市場及產業領域，除加強資訊分享，並利用各自的優勢進行合作，以建立有助於兩國企業合作開拓第三地市場之環境，並將持續致力強化台日間經貿關係，未來能有更多的合作機會。

經貿發展之外，為加強台日雙邊文化交流，二○一七年雙邊政府分別簽署「台日文化交流合作瞭解備忘錄」，雙方加強推動藝術交流、人才培育及文化資產保存等領域之雙向交流，加深文化底蘊的互利共生，讓經貿與文化能接同併行。

在青年交流部分，每年均辦理「日本青年臺灣研習營」，廣邀日本各地議員、國會議員助理及政黨職員等政界新秀，以及日本著名大專院校學生來臺，讓日本青年世代充分瞭解我國政經、社會、文化等現況，厚植日本青年菁英友我人脈，也與我國各黨派青年代表進行互訪，拉進青年民主政治的互動；同時引領兩國在政治經貿議題上更多元的交流。

從日治時期，日台的關係從主僕關係進展至戰後的平行交流，隨著時間衝擊與文化的深化；台灣島嶼表現出漢民族、大和民族、客家族群、原住民生活共同融合的「新台灣民族」模式；讓時至今日的台灣，融合多元文化與教育思維下，培養出許多年輕人具備美、日、台文化觀念的「新台灣國族主義思維」。也讓今天的台灣國家，在教育、人文、產業、經貿、科技各方面發展下，嶄露出新一頁的篇章。

回首過往，台灣四百年歷史一路走來，篳路藍縷，期待新台灣的未來與鄰近的日本國家，藉由更多的經貿發展與文化融合；共同創建亞太共好的生活共榮圈。

（作者是北社監事）

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