自由廣場》印尼戰略規劃 俄烏元首國際會面

◎ 姚中原

印尼總統佐科威在六月廿九、卅日先後前往基輔和莫斯科，分別與烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普廷會面，創下首位亞洲領導人訪問俄烏交戰兩國的歷史紀錄。佐科威此行目的，就如出國前在雅加達的記者會所公開表示，他將建構和平任務，希望敦促俄烏兩國元首對話；佐科威並強調「俄烏戰爭必須停止，全球食物鏈也需要重啟」。

世界最大群島國家的印尼，近年來在「務實外交」政策及「多邊主義」策略下，積極強化與東協各國、美日、紐澳等國家合作，以因應激進回教團體在境內的頻繁活動，並提升反恐應變能力；印尼同時拉近和中國與俄羅斯的合作關係，例如近日佐科威總統應習近平的邀請於廿五日前往中國訪問。

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至於印俄關係發展，二○二○年雅加達和莫斯科慶祝兩國建交七十週年。去年七月俄國外交部長拉夫羅夫前往印尼訪問，討論雙邊合作與抗疫問題。拉夫羅夫接受印尼《自由人民報》採訪時表示「印俄的政治對話以及安全、經貿和人文領域等交流都在持續向前發展」；他並強調「當前兩國已達到戰略夥伴關係的水平」。

由於印俄關係緊密，對於俄羅斯入侵烏克蘭的敏感問題，印尼一直保持中立，甚至對俄烏戰爭的評論亦相當謹慎。

人口總數高達二億七千多萬、是全球第四大人口國、亦為世界穆斯林人口最多國家的印尼，也是萬隆「亞非高峰會議」發起國，以及「不結盟運動」、七十七國集團、G20、伊斯蘭國家組織、東南亞國協(ASEAN）等區域與國際組織的重要成員國，因此印尼向來在區域安全及國際議題上有一定影響力。

俄烏戰爭五個月來，已經導致供應鏈的吃緊與受阻，引發全球糧食和能源危機。嚴重衝擊許多開發中與低收入國家，印尼的小麥、玉米及麵粉供應亦受到影響。今年擔任廿國集團（G20）輪值主席的佐科威，便有意推動俄烏元首會談，以能讓兩大世界糧倉的榖物重新進入全球市場。根據媒體報導，佐科威已邀請澤倫斯基和普廷兩人參加十一月在印尼峇里島舉行的G20峰會。

印尼希望透過今年主辦G20峰會的歷史機遇，斡旋俄烏停火的政治用心，值得國際肯定，但當前俄烏戰爭愈演愈烈，以及兩國領導人都對戰爭堅持必勝的心理，恐非印尼所能掌控與操作。換言之，俄烏兩國作戰態度仍強硬，且皆不願向對方釋放和談的善意，加上美國與西方已公開表明反對普廷參加G20峰會。以上複雜情勢，恐讓俄烏元首國際會面的印尼戰略規劃，面臨極大變數。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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