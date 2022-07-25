自由廣場》從戰車事故談延長役期

◎ 趙萃文

陸軍裝甲五六四旅進駐恆春三軍聯訓基地發生操演意外，再十三天就退伍的獨子義務役士兵全若堯遭戰車砲管撞擊不治傷亡，輿論紛紛質疑四個月的義務役士兵為何能操作戰車？陸軍司令部徐衍璞司令進駐調查違失。

我國兵役制度目前分為軍事訓練役及替代役，軍事役期統一為四個月，以往四個月期間大多待在各地訓練中心，戰力屢遭質疑。國防部長邱國正於去年九月宣布，恢復軍事役下部隊及外島籤等制度。替代役目前主要有衛福部社家署與內政部消防署兩個役別，從事弱勢照護及救災服務；至於役期則身分別之不同，最短的家庭因素替代役和義務役相同皆為四個月，且下班後即可返家住宿，一般替代役則為六個月，民國八十三年前出生的役男役期最長為一年，惟該類役男已逐年遞減。

請繼續往下閱讀...

依照國防部相關規定，四個月軍事訓練役目標在達成合格的步槍兵；本案全男為何會坐在戰車裡？以往一到二年的義務役士兵會先經歷裝甲兵學校、步兵學校、砲兵學校等專業訓練合格，才會操作較複雜的武器。全男是否受有裝甲訓練，仍待調查。

在替代役方面，目前九成以上役男於成功嶺都有取得初級救護技術員證照，分發社家署及消防署各單位後，雖然實務上大都讓役男從事內勤工作如收發文、打掃等，惟亦有部分偏鄉因人力不足會讓役男跟著救護車出勤，或於第一線實際照顧老弱。因此，實務上偶爾亦會發生役男傷亡，甚或因發生照護意外而被家屬提出刑事告訴的案例。

分析上開傷亡案之肇因，厥在於受訓期間太短，役男經驗不足所導致。理論上若讓役男從事偏內勤工作，可將意外機率降低，惟在兩岸局勢緊張的現下，是否符合國安需要？是一大問題。觀諸美國前國防部長艾斯培近日訪臺時，建議延長徵兵制役期至一年以上，且男女都應服役，以及增強後備動員能力。適度延長軍事訓練役及替代役役期似已勢在必行。

同時，鑑於役男服役期間事故頻傳，國防部應會同替代役主管機關內政部完善相關保障機制，包括研擬役男冒險犯難獎勵辦法，役男執行公務傷亡從優撫卹辦法，及役男因執行公務而涉訟應給予法律扶助等規制，讓不管是軍事訓練役或替代役役男皆能無後顧之憂，全心為國奉獻、保衛家園，則國之幸也！

（作者為大學助理教授，輔仁大學法學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法